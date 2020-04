Corporate USA à l’épreuve, aujourd’hui au début de la saison trimestrielle

Aujourd’hui ouvre Saison trimestrielle américaine. Les comptes des entreprises américaines pour la période janvier – mars se retrouveront sous les projecteurs. Un rendez-vous particulièrement attendu car les effets négatifs de la pandémie de coronavirus commenceront à être entrevus de la tendance bénéficiaire de ce début d’année.

Au cours des trois derniers mois, les analystes de Wall Street ont réduit leurs estimations de bénéfice par action pour 2020 pour les sociétés de l’indice S&P 500 de 15%.

Aujourd’hui, JPMorgan Chase lèvera le voile, Wells Fargo et Johnson & Johnson. Demain c’est à UnitedHealth, Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs.

Les analystes de FactSet parler d’une baisse annuelle de 10%, la baisse la plus importante depuis le troisième trimestre 2009, où la baisse était de près de 16%.

Mais ce n’est qu’un premier aperçu des doubles baisses qui se produiront au deuxième trimestre. Et, probablement, de nouvelles baisses au cours du second semestre.

Estimations de FactSet pour la période Avril-Juin un glisse d’environ 20%. Des reculs, bien que plus contenus, sont attendus aux troisième et quatrième trimestres, respectivement à -8,5% et -0,9%. Si tel est le cas, la baisse annuelle sera de 8,5%, ce qui marquerait la plus forte baisse depuis la crise financière.

Tout dépendra de la réouverture de l’entreprise, qui est actuellement inconnue. Les experts de Siverblatt sont décidément plus pessimistes, s’attendant à des baisses de 24,5% dans le second, 16,6% dans le troisième et 11,2% dans le quatrième.

Mais quels secteurs seront les plus touchés?

Tout d’abord énergie, écrasé par l’effondrement des prix du pétrole brut. Mais aussi consommation discrétionnaire, qui comprennent des grands magasins àla voiture et les compagnies aériennes. Une baisse, bien que plus contenue, est attendue des services financiers.