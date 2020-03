Coupe aux attentes de croissance

Les anticipations économiques publiées cette semaine révèlent une énorme possibilité que le Mexique entre en récession économique en 2020. Si les prévisions susmentionnées se concrétisent, ce serait le deuxième taux négatif consécutif sur un an – bien que beaucoup plus important que le (-) 0,1% observé en 2019.

Une contraction économique comme celle qui est prévue impliquerait une baisse du nombre d’emplois disponibles et une baisse des revenus pour la population du pays. De plus, cela pose un problème pour les recettes publiques.

Face au ralentissement de la croissance économique, la collecte des impôts par les pouvoirs publics va diminuer et les finances publiques seront confrontées à un scénario plus stressant. Il reste à voir si le Mexique, comme le font d’autres pays, présente une stratégie budgétaire pour faire face à la crise et tempérer ses effets sur la vie des Mexicains.

