Cours de trading à partir de zéro deuxième partie

Apprenez avec ce cours de trading à partir de zéro totalement gratuit!. Dans cette 2ème partie, nous parlons des fameux supports et résistances, pour visiter la 1ère partie suivez ce lien.

À l’heure actuelle, où l’économie est en chute libre et où de nombreux emplois sont suspendus à un fil, il est extrêmement important de s’adapter et d’apprendre de nouvelles activités. Je suis sûr que le trading est très attractif en ce moment.

Cours de trading de la leçon 2 pour apprendre de zéro

Supports et résistances

Pour commencer la deuxième partie de notre cours de trading CryptoTrend 100% original, nous commençons par une introduction, un élément fondamental du trading, à savoir les supports et les résistances.

Qui sont?

Ils font partie des fondements fondamentaux et fondamentaux de l’analyse technique.

Les commerçants et les investisseurs utilisent des supports et des résistances pour identifier les niveaux, où les cotes les plus élevées sont en faveur d’une pause ou d’une inversion du mouvement précédent.

Une grande partie des stratégies de trading utilisent ces outils pour essayer de prédire l’avenir d’un actif.

Ils fonctionnent sur le principe de l’offre et de la demande, car il est prévu que dans les résistances, l’offre sera abondante, entraînant un renversement de la direction. Sinon, les supports sont plus susceptibles d’être plus attractifs pour les acheteurs, soutenus par des prix bas par rapport à la valeur intrinsèque qui les motive.

Ces barrières, que nous pourrions appeler psychologiques, sont également appelées plafonds et sols en raison des rebonds qu’elles provoquent habituellement.

Malgré la force qu’ils possèdent, ils peuvent être transpercés à tout moment, mais ils ne perdent pas leur validité. Au contraire, car lorsqu’une résistance est franchie, elle peut immédiatement devenir support et générer un nouveau plancher pour ceux qui veulent continuer à faire monter le prix.

Il convient de souligner que l’analyse technique peut être appliquée pour étudier n’importe quel marché, qui comprend les crypto-monnaies, le Forex, le marché boursier, les indices, les matières premières, etc.

Nous verrons tout cela en détail dans ce cours de négociation à partir de zéro.

Les types

Malgré le fait qu’il existe certaines formes de supports et de résistances mieux connues que d’autres, ce ne sont pas les autres qui perdent de leur importance. Ensuite, vous apprendrez à dessiner et à utiliser.

Lignes horizontales

Le plus utilisé, et pour la plupart, le plus simple à marquer et à exploiter. Ils sont placés par le trader sur la carte avec laquelle il souhaite spéculer, attendre la réaction au niveau, en fonction de la force qu’il a montrée dans le passé.

Bien que plus le nombre de touches est élevé, plus il devient valide. Il est également important de dire que plus vous atteignez, plus vous êtes enclin à passer.

Il est courant d’observer comment ils sont marqués en nombres ronds, étant donné que la psychologie des investisseurs valide ces types de niveaux.

D’après mon expérience, je peux vous assurer que ce sont les meilleurs moyens de profiter de bons points d’entrée. Cependant, je ne considère pas qu’il s’agit d’un prix spécifique, mais plutôt d’une zone voisine à ce niveau. Le plus important est toujours d’observer la réaction du prix sur celui-ci, de valider s’il est effectivement respecté, ou du moins d’augmenter les cotes en faveur.

Exemple:

Supports / résistances horizontaux. Graphique BTC USD. Source: TradingView

Lignes de tendance

Ils sont le deuxième moyen le plus populaire d’identifier les zones ou les niveaux de renversements possibles.

Ils sont marqués en joignant les points minimum ou maximum d’une tendance, créant ainsi une ligne inclinée qui indique la direction du prix à un certain moment.

Habituellement, les points utilisés sont les 2 premiers de la tendance en développement, et il est validé lorsque le prix le respecte dans une 3ème touche.

Ce type de support et de résistance est généralement utilisé en conjonction avec des niveaux horizontaux, recherchant différentes confluences qui prennent en charge un scénario ou un autre.

Lignes de tendance. Graphique BTC USD. Source: TradingView Cours de trading à partir de zéro.

Indicateurs

Beaucoup lorsqu’ils commencent dans le monde du trading recherchent l’indicateur parfait, mais ils trouvent qu’il n’y a pas de meilleur ou de pire, ce ne sont que des outils supplémentaires pour rendre les informations plus digestes.

Il existe une grande variété d’indicateurs qui fonctionnent comme supports et résistances, mais au départ, je pense que le seul que vous pourriez prendre en compte est:

Moyenne mobile

Ils utilisent des moyennes de période pour tracer une ligne sur le prix, avec laquelle ils peuvent identifier les tendances et essayer d’identifier les zones de retournement possibles.

J’utilise en particulier les 8 moyennes mobiles EMA et 18 SMA pour identifier les tendances temporelles, les obstacles potentiels et les signes de début de tendance lorsqu’ils se croisent.

De plus, il a utilisé un SMA de 200 sessions, un adepte des grandes tendances, et qui fonctionne généralement comme une très forte résistance ou un support.

Moyennes mobiles sur le graphique hebdomadaire BTC USD. En rouge, SMA de 18, en bleu EMA de 8 et en noir SMA de 200 semaines. Source: TradingView Cours de trading à partir de zéro.

Stratégie de trading avec supports et résistances

Avant de commencer, il est pertinent de préciser que dans cette section, j’expliquerai comment la stratégie ne fonctionne qu’avec des supports et des résistances, mais la seule façon dont les chances jouent en votre faveur, est de combiner ces connaissances avec les sujets que je vais vous expliquer dans les leçons suivantes. , où nous nous penchons sur la lecture des chandeliers japonais, les modèles de graphiques et la corrélation temporelle.

Supports et résistances horizontales

Ils sont conçus à partir de 2 concepts:

Pause: Cela se produit lorsque le niveau marqué est franchi avec force. Retour arrière: Une fois la barrière franchie, des retraits de validation se produisent généralement, parfois au même niveau, d’autres fois plus près du prix après le coup de pouce.

Il y a des traders qui peuvent profiter du premier élan immédiatement vu la rupture de trésorerie, étant une stratégie risquée.

D’autres utilisent le recul pour rejoindre la tendance et tirer parti de la force dominante.

Les résistances et supports les plus proches sont utilisés comme stop loss ou take profit.

Exemple de stratégie de trading avec supports et résistances. Graphique BTC USD. Source: TradingView Cours de trading à partir de zéro

Moyennes mobiles

Comme je l’ai mentionné dans les paragraphes précédents, ces indicateurs peuvent être utilisés pour effectuer des entrées à la fois au début d’une tendance, lors de l’identification des croisements; comme au milieu, en observant comment ils fonctionnent comme supports et résistances au milieu de la tendance qui se développe.

Stratégie de trading avec supports et résistances. Graphique BTC USD. Source: TradingView Cours de trading à partir de zéro

Ligne de tendance

Il est possible de les marquer dès que deux points structurels sont observés, qu’il s’agisse de hauts plus bas dans une tendance baissière, ou de hauts plus bas dans une tendance haussière.

De cette façon, nous pourrions nous attendre à une 3ème réaction favorable de sa part pour faire une entrée, ainsi que profiter d’une ligne déjà valide pour entrer dans une 4ème ou 5ème touche.

Stratégie de trading avec des lignes de tendance. Graphique BTC USD. Source: TradingView Cours de trading à partir de zéro

Avez-vous aimé cette leçon du cours de trading?

J’espère que votre réponse est oui et vous motive à garder un œil sur la poursuite de ce cours de trading gratuit pour apprendre de zéro.

N’oubliez pas que vous devez apprendre de toutes les leçons et mettre en commun les connaissances pour créer une stratégie réussie.

