Cours de trading, apprenez à partir de zéro: première partie

En ces temps où il est de plus en plus nécessaire d’apprendre à travailler à domicile, un cours de trading pourrait devenir une excellente occasion de gagner de l’argent supplémentaire en ligne, et même de changer complètement votre vie.

Au cours des 4 prochains jours, nous publierons la suite de cette série d’articles, afin de vous plonger dans chacun des aspects qui vous amèneront à apprendre tout ce dont vous avez besoin pour commencer dans ce monde merveilleux.

Ce cours de trading est basé sur analyse technique. Ainsi, tout ce que vous avez appris peut être utilisé pour investir dans n’importe quel type de marché financier.

Qu’est-ce que le trading?

Il consiste à acheter et vendre des actifs sur des marchés très liquides. Parmi les produits les plus échangés figurent le forex, les crypto-monnaies, les contrats à terme, les actions, les obligations et les matières premières.

Des analyses techniques et fondamentales sont généralement utilisées pour mener à bien cette activité, afin de trouver des opportunités qui permettent d’obtenir des bénéfices.

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale?

Il s’agit d’une forme de recherche utilisée pour déterminer la valeur réelle d’un actif.

L’analyste fondamental essaie de trouver des prix qui ne correspondent pas à la valeur authentique pour obtenir des avantages, car l’hypothèse indique que le marché cherchera toujours à s’adapter à la valeur intrinsèque.

Qu’est-ce que l’analyse technique?

C’est le type d’analyse que nous allons apprendre dans ce cours de trading.

Également connu sous le nom d’analyse de graphique, il est utilisé pour rechercher des modèles et des tendances répétitives dans les graphiques de prix.

Les traders utilisent divers outils et théories qui facilitent l’interprétation des graphiques.

Les plus utilisés sont:

Supports et résistances. Bougies japonaises. Motifs graphiques. Indicateurs techniques. Séquence de Fibonacci. Ondes Elliot.

Tout au long de ce cours de trading, nous explorerons les 3 premiers outils nommés dans la liste ci-dessus.

Ceux-ci vous suffiront pour obtenir un apprentissage complet, utile et simple pour commencer le trading et les investissements dès que possible.

Plateforme d’analyse technique

Nous savons déjà ce que nous allons apprendre, maisOù pratiquons-nous?

Sur la base de mon expérience, je recommande fortement la plateforme TradingView pour l’analyse technique.

Il dispose d’une interface entièrement personnalisable très conviviale, avec des centaines d’outils et d’indicateurs. Bien que tous ces accessoires ne soient pas nécessaires, ils peuvent être utiles plus tard à mesure que vous acquérez de nouvelles connaissances.

La plateforme propose des graphiques pour une grande variété de marchés, des idées de trading, des scripts et un analyseur où vous pouvez voir toutes les informations liées à un actif spécifique.

Plan de trading, gestion des risques et quotidien

Sans aucun doute, les 3 piliers fondamentaux du succès en tant que trader sont le plan de trading, la gestion des risques et le quotidien.

Si vous n’avez pas de plan à suivre pour prendre des décisions en matière de trading, je vous assure que vous serez voué à l’échec.

Dans cette activité, tout type de décision doit être pris selon des règles préétablies. À défaut, les émotions fortes provoquées par le profit et la perte peuvent vous conduire à agir de manière impulsive et entraîner la perte totale de votre capital.

Gardez à l’esprit que vous n’aurez jamais une efficacité à 100% lors de l’application d’une stratégie de trading. De cette façon, vous considérez les pertes comme faisant partie du jeu et vous comprenez que ce que vous devez faire est de les contrôler et d’éviter la faillite.

C’est là que la gestion des risques entre en jeu.

Les traders les plus expérimentés recommandent que pas plus de 3% de votre capital par transaction soit risqué. En appliquant cette règle, vous aurez beaucoup de marge de test pour de nouvelles opérations qui pourraient être gagnantes.

Mais non seulement les pertes sont néfastes. Dans le cas de victoires, votre psychologie pourrait également être affectée, amenant votre état mental à une cupidité, où vous essayez de gagner de plus en plus à chaque fois. Mais qu’en pensez-vous, vous risquez de perdre tout ce que vous avez gagné et encore plus.

Ainsi, votre plan de trading doit également définir des objectifs qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Bénéficiez de bénéfices, car le marché peut tout reprendre avec vous très facilement.

Et enfin, votre discipline en tant que trader respectant pleinement votre plan, doit être enregistrée dans un journal de trading. C’est là que vous voyez que vous faites vraiment les choses correctement et, sinon, vous pourrez rapidement évaluer et corriger les problèmes.

L’amélioration constante de votre système vous emmène sur un chemin infini de croissance financière. Apprenez de vos erreurs et réjouissez-vous lorsque vous suivez les règles.

Courtier commercial

Comme vous le savez, nous avons besoin d’un service qui nous permette d’effectuer des achats et des ventes, selon la direction la plus probable indiquée par l’analyse technique. C’est ce dont le courtier s’occupera.

Mais comment le choisir? et quel est le meilleur?

Actuellement, il existe une grande variété de courtiers, certains avec de meilleures qualités que d’autres pour satisfaire différentes personnes.

Celui choisi devrait avoir des caractéristiques telles que: Bon service à la clientèle, méthodes de dépôt et de retrait accessibles pour votre situation, faibles écarts, commissions économiques, réglementation par des entités compétentes.

De là, nous pouvons recommander en toute sécurité les courtiers que vous trouverez dans cette publication, où nous passons en revue chacune de ses caractéristiques en détail.

Comptes démo et live pour apprendre le trading

Pour terminer cet article d’introduction, parlons des comptes que nous pouvons utiliser pour appliquer les connaissances que vous apprendrez dans ce cours de trading pour débutants.

Si vous êtes totalement à partir de zéro, il est recommandé de créer un compte démo pour apprendre le trading. Avec lui, vous pouvez parfaitement comprendre la plateforme de trading utilisée, comme si vous utilisiez des fonds réels. De plus, vous pouvez tester ce que vous avez appris, sans risquer votre argent.

Un compte démo est d’une grande aide, mais seulement s’il est utilisé en toute responsabilité, en le traitant comme s’il s’agissait d’argent réel. Ce n’est que de cette manière que vous pouvez évaluer les résultats réels et les reproduire lorsque vous effectuez la transition vers l’exploitation avec votre capital.

Après avoir confirmé que la stratégie fonctionne conformément au plan de trading à la lettre, vous pouvez maintenant migrer vers un compte avec des fonds réels.

Essayez de le faire dans les plus brefs délais, car ce n’est qu’avec de l’argent réel que vous pouvez commencer à gérer les émotions qui influencent la prise de décision.

Peu importe le peu de capital initial, l’important est de démarrer et de minimiser le risque afin d’avoir une marge de test plus importante pour les nouvelles opérations.

Les comptes démo comme Plus500 ou Binance sont idéaux pour commencer sur cette voie, grâce à l’excellente qualité offerte par ces courtiers. Ouvrez-en un dès maintenant, afin que vous puissiez commencer à appliquer les connaissances que vous allez apprendre dans ce cours de trading.

J’espère que cette publication vous a plu et je vous invite à rester à l’écoute de la suite de cette série. Toutes questions ou suggestions, faites-le nous savoir dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous lire.

