Covent est un ventilateur portable qui cherche à aider dans le Covid-19

Le prototype du ventilateur est appelé Dyson CoVent et est un appareil portable qui peut être monté sur le lit de l’infecté et peut fonctionner sur piles en milieu hospitalier. Dyson attend l’autorisation de commencer à produire 15 000 ventilateurs à partir de la semaine prochaine, pour aider à lutter contre cette pandémie et faire face à une pénurie de ventilateurs médicaux.

James Dyson, co-fondateur de la marque, s’est plongé dans ce projet, a souligné la pertinence de ces types de projets dans la pandémie, «le principal défi était de savoir comment concevoir et livrer un nouveau produit médical sophistiqué en volume et dans un délai extrêmement court. court. Je suis fier de ce que les ingénieurs de Dyson et nos partenaires du Partenariat technologique (TTP) ont accompli. J’ai hâte de voir ce nouvel appareil en production et dans les hôpitaux dès que possible. »

