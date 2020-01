Covent Garden accueille 8 nouveaux magasins

Les marques britanniques Strathberry et Lulu Guinness devraient également ouvrir à Covent Garden cette année.

// Floral Street de Covent Garden accueille de nouveaux concepts de style de vie, y compris un nouveau concept pour Jigsaw

// Ces ouvertures ajouteront les lancements récents de 2019 sur Floral Street, y compris Glossier et APC

Covent Garden a accueilli huit nouveaux magasins ces dernières semaines, dont deux nouveaux fleurons.

Les deux nouveaux concept stores phares de Floral Street sont destinés aux marques de mode American Vintage et au tout nouveau concept Jigsaw.

Le détaillant de mode américain American Vintage, qui a ouvert ses portes en 2005, ouvrira son dernier magasin cet été, tandis que la marque de mode britannique Jigsaw agrandira son magasin Floral Street actuel en devenant Carriage Hall, classé Grade II, qui ouvrira ses portes en février.

Les deux enseignes rejoindront le label parisien APC, qui a ouvert ses portes sur Floral Street en décembre, ainsi que Change Group, le premier salon de remboursement d’impôt du West End de Londres.

Ces ouvertures s’ajouteront aux récents lancements du domaine Capital & Countries en 2019 sur Floral Street, y compris Glossier qui est la plus longue pop-up du détaillant à ce jour, Free People et Alex Monroe, et rejoint des marques de luxe établies telles que Paul Smith et Agnes B.

Les marques indépendantes britanniques Strathberry et Lulu Guinness ouvriront des magasins dans le Market Building et King Street, rejoignant les marques britanniques existantes sur le domaine, notamment Burberry et Jo Malone London.

