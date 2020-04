COVID-19 accélère la concentration du marché et ses implications pour les investisseurs

Si déjà avant pandémie du Coronavirus, les grandes entreprises avaient soustrait des parts de marché aux plus petites, en particulier dans le secteur technologique, maintenant cette tendance pourrait se renforcer.

Les chiffres parlent clairement. Au cours des trois dernières récessions, les cours des actions des entreprises américaines (dans dix secteurs) du quartile supérieur ont augmenté en moyenne de 6%, tandis que ceux du quartile inférieur ont diminué de 44% “, expliquent les experts de Aviva, qui tentent de mettre en évidence les implications que cette tendance aura en termes d’investissements.

Et maintenant?

«Certaines sociétés seront acquises et d’autres seront acquises les joueurs les plus faibles ne survivront pas et faire faillite », déclare Giles Parkinson, gestionnaire de fonds d’actions mondiales d’Aviva Investors. “C’est en partie ce qui se passe pendant les récessions, car elles donnent le coup de grâce en mettant fin aux souffrances des entreprises en décomposition.”

En raison des mesures de confinement prises aujourd’hui, les entreprises qui souffrent les pires dommages sont ceux des secteurs du voyage, des loisirs et du commerce de détail, parce que les avions ne volent pas, les frontières et les magasins sont fermés. Ces dernières années, les entreprises les plus faibles de ces secteurs ont été soutenues par des taux d’intérêt bas et un accès facile au capital.

En revanche, les conditions du verrouillage – disons d’Aviva – semblent favoriser les géants de la technologie, déjà aujourd’hui parmi les entreprises les plus rentables au monde. De plus en plus de gens achètent en ligne, soutenant le commerce électronique d’Amazon, tandis que l’augmentation des jeux en ligne profitera à sa division Twitch, l’acteur dominant sur le marché des sports électroniques. De même, Apple et Netflix bénéficient d’une demande accrue de services de streaming.

Les entreprises de télécommunications, celles qui fournissent une infrastructure de données et des technologies de travail à distance, devraient également en bénéficier dans la mesure où les gens sont passés des bureaux aux tables de cuisine.

Comme nous l’avons dit, la concentration de la richesse entre les mains de quelques entreprises est un phénomène déjà observé avant cette urgence. Les données indiquent que les marchés américains ont vu leur concentration augmenter au cours des deux dernières décennies. Le nombre de sociétés cotées a diminué de moitié entre 1997 et 2013 et le nombre de nouveaux “étudiants de première année” a diminué. Selon McKinsey, les bénéfices sont de plus en plus concentrés parmi les autres sociétés leaders: 10% des sociétés cotées génèrent 80% du total des bénéfices dans le monde.

Les raisons de la concentration de la richesse

Diverses explications ont été fournies concernant ces tendances. L’une est donnée par les changements en cours dans l’économie. Les entreprises technologiques ont connu une croissance rapide grâce à l’effet de réseau, en créant des plateformes numériques qui s’améliorent au fur et à mesure que les gens les utilisent, réduisant ainsi la concurrence. Alors que d’autres secteurs intègrent les technologies numériques, l’effet de réseau se répand dans toutes les économies.

la les petites entreprises ne parviennent pas à suivre et ont tendance à réduire les investissements dans de nouvelles idées et de nouveaux processus, prenant ainsi encore plus de retard. Les grandes entreprises utilisent également de plus en plus leur influence politique pour surclasser la concurrence et les réglementations commerciales existantes, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel.

Effets sur les investissements

Pour ceux qui investissent dans de grandes entreprises, leur domination ne peut pas sembler le problème le plus urgent: comme l’a dit Warren Buffett, un monopole non réglementé est en quelque sorte l’investissement idéal. Mais la concentration de parts de marché dans quelques sociétés pourrait créer de nouveaux risques.