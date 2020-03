COVID-19 alimentera la prochaine vague d’innovation

Cette pandémie mondiale façonnera les entreprises pour les décennies à venir.

Les événements du cygne noir, tels que les récessions économiques et les pandémies, modifient la trajectoire des gouvernements, des économies et des entreprises – modifiant le cours de l’histoire. La peste noire dans les années 1300 a brisé le système féodal enraciné en Europe et l’a remplacé par le contrat de travail plus moderne. À peine trois siècles plus tard, une profonde récession économique – grâce à la guerre de 100 ans entre l’Angleterre et la France – a donné le coup d’envoi à une grande campagne d’innovation qui a radicalement amélioré la productivité agricole.

Plus rapidement, la pandémie de SRAS de 2002-2004 a catalysé la croissance fulgurante d’une entreprise de commerce électronique alors petite, Ali Baba, et a contribué à l’établir à la pointe du commerce de détail en Asie. Cette croissance a été alimentée par une anxiété sous-jacente liée aux voyages et aux contacts humains, similaire à ce que nous voyons aujourd’hui avec Covid-19. Les crises financières de 2008 ont également produit leurs propres effets secondaires perturbateurs. Airbnb et Uber ont gagné en popularité à travers l’ouest, car les crises des subprimes ont entraîné une baisse des économies et des revenus pour les masses, forçant les gens à partager leurs actifs sous forme de chambres d’amis et de trajets en voiture afin de couvrir le déficit. Doublant cette tendance, les modèles économiques du jeu vidéo ont également rapidement évolué, avec 2011 la montée en puissance du modèle économique du free-to-play, grâce à Nexon en Asie et King à l’ouest.

Avec Covid-19, nous voyons déjà les premiers signes d’un changement dans le comportement des consommateurs et des entreprises. Le travail à distance est encouragé par les entreprises technologiques et non technologiques, la rentabilité des compagnies aériennes est affectée par le faible taux d’occupation des sièges, les chaînes d’approvisionnement sont perturbées à l’échelle mondiale et les magasins de détail manquent d’ibuprofène, de produits secs et de papier toilette en masse. Certains de ces changements sont des réponses directes et à court terme aux crises et reviendront à des niveaux réguliers une fois que Covid-19 sera maîtrisé. Cependant, certains de ces changements se poursuivront, créant une perturbation numérique à long terme qui façonnera les entreprises pour les décennies à venir.

Les trois dimensions de l’impact

Les pandémies ont un impact direct sur les dimensions biologiques, psychologiques et économiques. Son intensité varie en fonction du taux de mortalité et de morbidité du pathogène concerné, ainsi que du temps nécessaire à sa propagation.

Pour Covid-19, l’impact biologique n’a pas tardé à s’intensifier et a été le plus dur pour les personnes âgées. L’impact psychologique peut être observé sur les marchés boursiers du monde entier – les investisseurs n’ont pas confiance en l’avenir, car les informations sur la propagation de Covid-19 et son impact sur la productivité mondiale sont au mieux incomplètes et au pire, incorrectes. La population mondiale est également confrontée à un impact psychologique, avec un moral bas et un isolement accru, car les contacts humains et la liberté de voyager sont fortement restreints. Dernier point, mais non le moindre, l’impact économique a été considérable. À court terme, l’offre de divers produits essentiels a été perturbée et la demande de divers produits et services a chuté. Si cela continue, Covid-19 pourrait très bien affecter négativement le PIB mondial.

L’innovation à plus long terme et les changements de tendances se produiront lorsque les consommateurs et les entreprises s’efforceront sérieusement de normaliser l’impact sur les dimensions psychologiques et économiques – à condition que le confinement soit atteint et que l’impact biologique soit résolu. L’étude de plus de 50 startups qui ont gagné en échelle à l’époque des crises mondiales via l’objectif de ce cadre efface la brume. Pour commencer, une récession entraîne généralement une accélération du changement de modèle économique, entraînant une baisse des coûts de service et des prix. D’un autre côté, les pandémies tendent à créer des catégories d’entreprises entièrement nouvelles. Il devient également tout à fait clair que les pandémies et les récessions sont des accélérateurs de l’innovation par rapport aux causes directes de celle-ci, c’est-à-dire ces startups et idées commerciales existaient mais ont gagné en popularité à un rythme plus rapide grâce à un certain événement de cygne noir. Avec ces apprentissages et ces cadres à l’esprit, voici trois macro-innovations auxquelles nous pouvons nous attendre à rester après Covid-19.

Les chaînes d’approvisionnement fusionneront en écosystèmes résilients

Les chaînes d’approvisionnement mondiales visent depuis longtemps à maintenir la qualité relativement constante tout en réduisant les coûts à chaque étape. Cela a entraîné un risque de concentration important en termes de zones géographiques et de fournisseurs pour la plupart des entreprises. Par exemple, la réduction de la Chine due à Covid-19 et la création d’un impact sur l’offre que nous constatons aujourd’hui ont mis en évidence le manque de résilience de cette approche. Il existe un besoin criant d’un approvisionnement en composants plus distribué, coordonné et traçable à travers de multiples zones géographiques et fournisseurs tout en préservant les économies d’échelle. Cela nécessiterait la mise en place de plates-formes mondiales utilisant des technologies sophistiquées telles que la 5G, la robotique, l’IoT et la blockchain pour aider à relier de manière fiable plusieurs acheteurs à plusieurs fournisseurs à travers un «maillage» de chaînes d’approvisionnement. Cela aura également un impact sur l’adoption de voitures autonomes et de drones de livraison, car la demande de logistique de commerce électronique dépassera de loin le nombre de conducteurs nécessaires pour les satisfaire. Les suspects habituels de la plate-forme B2B tels qu’Amazon et Ali Baba sont susceptibles d’intensifier et de rivaliser pour la propriété de cet écosystème de chaîne d’approvisionnement plus sophistiqué au cours de la prochaine décennie.

Les bureaucraties numériques deviendront courantes

L’évasion de Covid-19 a amené les bureaucraties gouvernementales à agir plus rapidement que jamais. La Chine a battu des records en construisant un 645 000 m². ft hôpital en seulement 10 jours à Wuhan. La Corée du Sud a effectué des tests rapides sur plus de 200 000 de ses citoyens et a utilisé des smartphones pour marquer le mouvement des personnes infectées – alertant les non-infectés de ces mouvements via des mises à jour en temps réel. Tous ces efforts, ainsi que la transparence de l’impact biologique, auraient pu être améliorés s’il y avait eu plus de villes intelligentes dans le monde. Selon la dernière étude de l’Université de Glasgow, seules 27 des 5 500 grandes villes sont considérées comme leader dans ce domaine. Alors que les gouvernements apprennent de l’expérience de Covid-19, cela déplacera les investissements en faveur des villes intelligentes car il serait essentiel de les avoir pour mieux gérer le prochain événement du cygne noir. Les principaux acteurs bénéficiant de ce changement de vitesse seraient des gouvernements intelligents, des entreprises ciblées telles que Cisco, Microsoft et Siemens ainsi que des startups de villes numériques en Europe et aux États-Unis.

Un soutien en matière de santé mentale sera fourni à grande échelle, sous forme numérique

Il est simple de prédire que le Covid-19 sera un accélérateur pour le travail à distance ainsi que pour l’éducation en ligne. Ce qui est plus difficile à comprendre, c’est ce qui se passera une fois qu’une majorité de la main-d’œuvre du savoir devra travailler ensemble à distance, indéfiniment. Il est probable que ce changement affectera le moral, la productivité et la santé mentale des travailleurs du monde entier et les entreprises doivent s’y préparer. Pour les entreprises qui cherchent à ajouter la touche humaine numériquement à leur lieu de travail, les choix sont limités aujourd’hui – Humu, une start-up de l’ex-directeur des ressources humaines de Google, Laszlo Bock, étant en pole position pour en tirer parti. Une poignée d’autres sociétés technologiques, telles que Github et Automattic, qui fonctionnent principalement sur un modèle de collaboration à distance peuvent également choisir de produire leurs connaissances et leurs capacités afin d’aider d’autres sociétés à faire face. Pour les personnes travaillant à distance, les choses se présentent beaucoup mieux. Plusieurs startups en santé mentale telles que Braive et Moment Pebble peuvent redoubler d’efforts pour résoudre le problème de l’isolement, tandis que les applications de réseautage d’entreprise telles que Ripple peuvent aider à résoudre les défis de mentorat et de développement liés au travail à distance.

Un monde post-coronavirus

Covid-19 est un choc terrible pour l’économie mondiale ainsi que pour les milliers de personnes et de familles qu’elle a touchées. Dans l’immédiat, les entreprises doivent veiller à ce que la santé et la sécurité de leurs travailleurs, partenaires et fournisseurs passent avant tout. À plus long terme, Covid-19 a irrévocablement changé la façon dont les entreprises seront en concurrence au cours de la prochaine décennie. Les entreprises qui choisissent de tirer parti de ces changements sous-jacents réussiront et celles qui ne seront pas perturbées.

