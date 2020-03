COVID-19 assurera-t-il le retrait des Kiwis?

L’argent comptait peut-être autrefois, mais dans un monde plus sensible aux virus, une société sans espèces pourrait bien être une option plus sûre. Cependant, de nombreux Kiwis doivent encore maîtriser la technologie impliquée, soutient Ingrid Cronin-Knight de MYOB (Mind Your Own Business).

«Toute stratégie visant à réduire la dépendance à l’argent afin de limiter la propagation du COVID-19 devra être accompagnée d’une campagne d’éducation complète», dit-elle. “Étonnamment, de nombreux Néo-Zélandais ont toujours l’habitude de transporter de l’argent liquide, et un petit nombre, mais un nombre important, en dépendent pour leurs paiements réguliers.”

Pendant le verrouillage, la plupart des entreprises encore ouvertes ont obligé les gens à utiliser des moyens autres que l’argent. Cela a posé des problèmes à certains, en particulier aux personnes âgées qui, tout en étant plus vulnérables à l’infection par COVID-19, sont également les plus démographiques les plus enclins à utiliser de l’argent liquide, confirme Mme Cronin-Knight.

«Alors que les experts prédisent la fin de l’argent depuis un certain temps, c’est une habitude bien ancrée. Les répondants au sondage nous ont également dit qu’ils préféraient utiliser l’argent comptant pour réduire les frais bancaires et les suppléments, et pour éviter les minimums eftpos.

«Des efforts tels que la décision des banques de réduire les coûts pour les détaillants d’utiliser des systèmes de paiement sans contact aideront probablement à les généraliser, mais le coût des frais de transaction est également quelque chose qui empêche les Néo-Zélandais d’utiliser plus fréquemment leurs cartes.»