Covid-19: bombe sur le revenu des Italiens, les budgets familiaux en danger pour 3,7 millions de travailleurs

La suspension, bien que temporaire, des activités de production pour faire face à l’urgence sanitaire du Covid-19 a, entre autres, causé 3,7 millions de travailleurs perdent la seule source de revenu familial.

Pour être les plus touchés, couples avec enfants (1 377 milliers, 37%) et i parents “seuls” (439 milliers, 12%) avec le risque de ne pas pouvoir faire face aux dépenses quotidiennes.

Un fait inquiétant si vous le considérez bien 47,7% des salariés des secteurs «fermés» gagnent moins de 1 250 € par mois et le 24,2% est même en dessous du seuil de mille euros.

C’est ce qui ressort de l’analyse de la Fondation d’études sur les consultants en travail “COVID-19: les ménages sont en difficulté économique”.

En plus des classes plus faibles à risque (ou déjà dans la pauvreté), le vaste public de travailleurs à faible revenu est également impliqué, pour lequel l’absence de revenu, même pour un seul mois, peut déterminer une situation grave inconfort.

Parmi d’autres profils sociaux dans la balance, alors, les jeunes (plus de 60% de la population âgée de 25 à 29 ans ne dépasse généralement pas 1 250 euros), tandis que d’un point de vue territorial c’est dans le Sud que l’on observe la plus grande concentration de malaise avec une incidence, parmi les chômeurs temporaires, du revenu unique, égale à 49,6% (contre 35,2% des résidents du Centre et 34,3% du nord de l’Italie).

La situation semble plus critique parmi les autonome: non seulement la part de ceux qui ne travaillent pas en raison des fermetures de COVID-19 est plus élevée (55% contre 38,2% des employés), mais parmi ces derniers, le pourcentage de ceux qui vivent dans des familles à revenu unique est également plus élevé ( ils sont 42% contre 38% des salariés), et où donc dans les mois en question la seule source de revenu familial fait défaut.

«Les mesures adoptées pour protéger la santé publique exposaient les travailleurs moins qualifiés et à faible revenu à un risque plus élevé, qui aurait plutôt eu besoin de plus de protection. Pensez à la fermeture des secteurs manufacturiers, de l’artisanat et des travailleurs, de la construction ou du commerce “, a déclaré le Présidente du Conseil national de l’Ordre des consultants du travail, Marina Calderone.

«Au contraire, ceux qui ont pu compter sur la continuité du travail grâce au travail intelligent étaient avant tout les travailleurs du savoir, les employés et les cadres des entreprises publiques et privées, les professions les plus qualifiées, qui revendiquent un enseignement supérieur et des qualifications supérieures.

Dans cette perspective, l’urgence COVID-19 a un réel effet de diffusion au niveau de l’emploi, amplifiant le malaise social dans les segments socio-territoriaux qui étaient déjà dans des conditions économiques très précaires et mettant également ce vaste public en grande difficulté des familles habituées à gérer leur solde mensuel avec le plus grand soin et qui ne peuvent pas compter sur une réserve d’épargne suffisante pour garantir une couverture contre des risques ou des urgences tels que l’actuel “, a-t-il conclu.

.