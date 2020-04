COVID-19 – Comment les entreprises peuvent naviguer à travers une période incertaine

Alors que le coronavirus dégénère en urgence sanitaire mondiale, il crée un défi encore plus grand pour l’économie mondiale. Alors que les géants de la technologie comme Apple expriment leurs craintes d’une baisse des revenus des entreprises en 2020, il n’est pas étonnant que les petites et moyennes entreprises se retrouvent dans les eaux chaudes. Si vous vous trouvez dans de telles circonstances de test, vous pouvez prendre des mesures pour mener cette bataille apparemment difficile.

Lien vers vos clients

L’une des premières choses que vous voulez faire est de rétablir votre connexion avec vos clients. Vous devez garder votre distance sociale, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas rester en contact avec eux. Contactez-les, en particulier dans le cas des entreprises B2B. Même si ce n’est que 10 minutes de leur temps, vous devez rester en contact.

Ce que vous voulez viser, c’est de savoir ce qu’ils attendent de vous pendant cette période et comment vous pouvez les aider. N’oubliez pas que les entreprises se concentrent sur la résolution des problèmes des clients.

Découvrez ce que vous pouvez faire pour réinitialiser votre entreprise en proposant des solutions à ces problèmes par le biais de vos produits, services ou approvisionnements. Ce faisant, vous pouvez également vous assurer que vos revenus provenant de ces clients ne sont pas affectés négativement.

Tendez la main avec la communication externe

Tout comme vous devez vous connecter avec vos clients, vous devez également vous adresser à vos parties prenantes externes, clients potentiels, fournisseurs et adeptes des médias sociaux. Pour ce faire, vous pouvez créer un article ou un communiqué de presse sur vos réseaux sociaux ou votre site Web.

Traitez le problème directement. Informez-les sur ce que fait votre entreprise au sujet du coronavirus, comment vous y répondez et quelles mesures vous prenez pour atténuer les risques.

Établissez un lien solide avec votre équipe

Alors que vos clients peuvent être votre principal canal de création de revenus, c’est votre équipe qui va naviguer dans ces eaux difficiles à vos côtés.

En tant que chef d’entreprise, la première chose que vous voulez faire est de les calmer. Soyez clair avec votre équipe sur ce que la pandémie signifie pour votre entreprise et sur la façon dont vous comptez y faire face. Gérez les attentes et les peurs grâce à la conversation.

Avec l’apparition du virus, de nombreux pays ont conseillé ou mandaté leurs citoyens de pratiquer l’éloignement social et de rester en quarantaine jusqu’à nouvel ordre. Cela a conduit de nombreuses entreprises à adopter le modèle du travail à domicile.

Pour beaucoup de gens, c’est une nouvelle façon de travailler et de collaborer. N’oubliez pas de trouver des moyens d’encourager les membres de votre équipe à rester engagés les uns avec les autres. Planifiez des conférences téléphoniques, invitez des suggestions sur la façon d’améliorer les processus et, surtout, restez empathique.

Si vous continuez à travailler sur place, soyez ferme dans l’application des bonnes habitudes de lavage des mains et de désinfection. Assurez-vous de maintenir un environnement propre. Vous pouvez également envisager d’accorder des horaires de travail flexibles à vos employés pour les aider à s’adapter.

Passez en revue vos contrats commerciaux

En période de besoins économiques criants, votre objectif principal devrait être de conserver les liquidités. En plus d’utiliser judicieusement vos finances et d’économiser de l’argent, cela implique de bien regarder vos contrats actuels et signés. Ce que vous voulez vérifier, c’est de voir si vos contrats comportent une clause de force majeure.

De nombreuses petites entreprises ne font pas figurer cela dans leurs conditions. Et cela peut être testé, plus que jamais. Si c’est vous, vous voudrez peut-être insérer une telle clause dans vos contrats qui vous aidera à vous sortir face à une calamité. Alors, passez en revue vos contrats avant de continuer.

De plus, pendant que vous y êtes, vous devez activement essayer de collecter tout ce que vos clients vous doivent. N’oubliez pas que les prochains mois vont être financièrement éprouvants. Alors, assurez-vous de collecter en temps opportun ce qui vous est dû.

Ouvrez la voie au crédit

Les gouvernements du monde entier prennent des mesures et mettent en place des programmes fiscaux pour aider les petites entreprises. Mais ces programmes fiscaux vont mettre du temps à entrer dans l’économie.

Pendant que vous attendez un programme économique solide et clair, vous devez vous rendre compte que vous êtes à peu près seul jusqu’à ce que cela se produise. Assurez-vous donc d’obtenir une marge de crédit adéquate.

Contactez votre banque et envisagez d’opter pour des programmes de crédit à court terme ou des découverts. Fondamentalement, quelque chose pour vous soutenir dans cette marée et vous aider à diriger l’avenir de votre entreprise.

Continue d’apprendre

Si vous faites partie de l’économie des concerts, cette fois-ci peut ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités pour augmenter et étendre votre travail. Mais que vous en fassiez partie ou non, vous et votre équipe pouvez utiliser ce temps pour travailler – sur vous-même. Essayez d’apprendre quelque chose de nouveau et de vous redéfinir. Encouragez votre équipe à faire de même.

Ce virus est comme un feu de forêt; il va se propager et brûler, mais il peut aussi permettre une nouvelle croissance. Une fois que le monde se rétablira et entrera dans une ère post-COVID-19, vous aurez déjà maîtrisé les techniques et les compétences que vous pourrez mettre à profit.

La pandémie ne semble pas se dissiper de sitôt. Et en créant des défis pour la santé, il a également empilé des défis pour les petites et moyennes entreprises. Mais comme pour chaque défi, vous pouvez vous lever pour relever celui-ci avec juste la bonne dose de grain et une planification opportune. Restez en sécurité et continuez!

Auteur: Osama Khabab

Osama Khabab est le fondateur de MotionCue, une agence de production vidéo moderne basée à New York. Sa passion et son amour pour l'art de la vidéo et de l'animation l'ont amené à bâtir une entreprise fière de ses valeurs et de sa culture. C'est un créateur autodidacte, directeur artistique et