COVID-19 coule les marchés: premier ministre britannique positif et Londres vend près de 5%

Une autre journée de passion pour les marchés par crainte du coronavirus. La session a commencé à la baisse après le flop du sommet européen d’hier pour discuter des mesures économiques à prendre pour faire face à laUrgence coronavirus, en particulier la question de la soi-disant coronabond.

L« Italie, avec Espagne, ils ont refusé principalement de signer le projet de document final et, finalement, après six heures de négociations, un accord a été conclu invitant les ministres des finances de la zone euro “à présenter des propositions dans un délai de deux semaines”.

Actuellement sur Ftse Mib perdre 2,99% avec elle Écart Btp-Bund qui est étendu à 178 points de base, le DAX de Francfort 3,59%, le CAC de Paris 4,61% et la Bourse de Londres ont glissé à 4,83%. après l’annonce de la positivité du Premier ministre Boris Johnson au test du coronavirus.

Après trois séances consécutives de récupération, départ en rouge également pour Wall Street avec l’index Dow Jones qui glisse de 3,23%, le S & P500 cède 2,90% et le Nasdaq perd 2,68%. Le Congrès américain devrait voter aujourd’hui sur un plan de soutien économique de 2 billions de dollars. Il y a quelques jours, le Sénat américain a atteint le consensus nécessaire pour approuver un plan de 2 billions de dollars pour relancer l’économie en COVID-19 fois.

Un plan qui prévoit d’envoyer 1 200 dollars à chaque citoyen américain jusqu’à 75 000 dollars de revenus, en plus de 500 dollars pour chaque enfant à charge, des prêts de garantie de l’État pour 377 milliards de dollars pour le soutien aux petites entreprises et 500 milliards de dollars qui financera un soutien financier aux entreprises touchées par la crise telles que les compagnies aériennes. Tout cela, alors que les infections à Covid-19 aux États-Unis ont atteint 85996, comme le rapporte l’Université Johns Hopkins et que les États-Unis ont également traversé la Chine, devenant ainsi le pays avec le plus de personnes infectées par un coronavirus dans le monde avec jusqu’à présent environ 1300 décès.