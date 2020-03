COVID 19: Diasorin annonce un test rapide pour diagnostiquer le virus, le titre donne des ailes (+ 13%)

10 mars 2020, par Mariangela Tessa

Un nouveau test moléculaire à réponse rapide capable de donner des résultats sur le nouveau Coronavirus Covid-19 en 60 minutes contre les 5-7 heures actuelles. C’est ce qu’il a annoncé aujourd’hui l’équipe de diagnostic Diasorin, déclarant avoir achevé les études nécessaires pour soutenir l’approbation «Ce» et «Fda Eua» du test moléculaire innovant d’identification rapide à l’hôpital Spallanzani de Rome et à la Policlinico San Matteo de Pavie.

“Le test – informe une note – sera commercialisé sous la marque CE en Europe et présenté à la Food and Drug Administration pour l’autorisation d’utilisation d’urgence d’ici fin mars 2020”.

La réaction de Bourse italienne aux nouvelles. Le titre est parmi ceux qui mènent la tentative de rebond sur la Piazza Affari, avec une reprise de plus de 13% par rapport à la session de lundi, portant les cours au-dessus de 112. Hier, le titre avait marqué le plus bas depuis novembre 2019.

“La nouvelle est positive et souligne la capacité de Diasorin à innover rapidement”, commentent les analystes d’Equita Sim.

La technologie utilisée dans le test, appelée MDX et acquise par DiaSorin en 2016, a été initialement développée pour fournir des réponses diagnostiques rapides à des fins militaires et civiles.

À ce jour, plus de 800 analyseurs LIAISON MDX ont été installés dans les hôpitaux européens et américains pour diagnostiquer les infections grippales saisonnières ainsi que diverses autres infections virales et bactériennes pour lesquelles le temps de réponse est essentiel pour décider du traitement correct des soins aux patients. .

