COVID-19: entre streaming et formation, ce que font les Italiens en quarantaine

Trois semaines se sont écoulées depuis, afin de faire face à l’urgence sanitaire du COVID-19, l’interdiction de quitter le domicile est entrée en vigueur dans tout le pays, si ce n’est pour des besoins réels. Mais comment les Italiens passent-ils la période de quarantaine? Une réponse vient des recherches menées par SEMRush, société de logiciels qui, analysant les recherches effectuées sur Internet, a mis en évidence les principales activités auxquelles se consacrent les Italiens en quarantaine.

Selon ce qui peut être vu à partir des messages et des histoires partagés sur société, Les Italiens passent beaucoup de temps dans la cuisine, produisant des plats dignes des chefs étoilés.

Mais pas seulement ça. L’étude révèle des intérêts très variés, allant de cinéma, auformation à domicile en passant visites virtuelles des plus beaux musées du monde. Grand intérêt également pour la possibilité de faire le spèse en ligne, en évitant les lignes et les risques de contagion.

Plateformes de streaming

Quant au plateformes de streaming, en février, ceux qui ont enregistré les pics de trafic les plus élevés étaient sky.it (42 616 109 accès), raiplay.it (27 238 248) et mediasetplay.mediaset.it (18 518 767).

Avec l’introduction de restrictions qui limitaient considérablement la possibilité de quitter le domicile, les préférences des utilisateurs ont légèrement changé. Le taux de croissance le plus élevé a été enregistré par Rakuten TV (+ 144%), suivi par Infinity TV (+ 133%) et Amazon Prime Video (+ 120%). En revanche, Rai 1, qui perd 15% du trafic.

Les plateformes de streaming les plus vues en février

Sky.it

Raiplay.it

Mediasetplay.mediaset.it

Netflix.com

Primevideo.com

Dplay.com

Infinitytv.it

Nowtv.it

Chili.com

Timvision.it

Plateformes de streaming avec le taux de croissance le plus élevé

Rakuten tv

Infinity tv

Amazon prime vidéos

Chili tv

Netflix

Mediaset Italie

Sky Italia

Maintenant tv

Disney + (non disponible en février)

Rai Italie

Visites virtuelles des musées

Non seulement les films et les séries télévisées, les utilisateurs en Italie recherchent également art. Pour rendre la quarantaine des citoyens des pays concernés, de nombreux musées ont mis à disposition en ligne des visites virtuelles parmi leurs œuvres d’art. De la Pinacothèque de Brera, aux Offices au Louvre.

Bien que de nombreuses installations fournissent ce service depuis un certain temps, c’est pendant la mise en quarantaine qu’il y a eu une forte augmentation de l’intérêt, avec une croissance retentissante dans les recherches de “musées virtuels” (+ 1 275%) et de “musées en ligne” (+ 327%) .

Les musées les plus recherchés en ligne

Visite virtuelle des Offices – 894 500 accès

Visite virtuelle du musée égyptien de Turin – 837 450 accès

Visite virtuelle de la Pinacothèque de Brera – 143 500 accès

S’entraîner à la maison

Apparemment, les iatliani prennent au sérieux l’invitation de l’OMS et du ministère de la Santé à pratiquer un petit mouvement à la maison, ce qui est essentiel pour rester (ou revenir) en bonne santé. En quelques semaines, il y a eu un boom de la recherche comme “l’entraînement à domicile” (+ 1 011%), “faire des exercices à domicile” (+ 900%) et “faire du sport à domicile” (+ 743%).

Exercices de perte de poids à domicile – 159,650 recherches

Exercices à faire au gymnase à domicile – 131 400 recherches

Entraînement des fesses à domicile – 118 100 recherches

Programme d’entraînement à domicile – 112 550 recherches

Yoga à domicile – 105 050 recherches

Entraînement des jambes à domicile – 95 100 recherches

Exercices cardio à faire à la maison – 84 400 recherches

Exercices thoraciques à la maison – 75 650 recherches

Formation fonctionnelle à domicile – 70 900 recherches

Exercices de Pilates à domicile – 61 350 recherches