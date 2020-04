COVID-19 et investissements: une opportunité qui se présente une fois tous les dix ans

La pandémie de coronavirus a coulé i marchés mondiaux, provoquant des fluctuations et rendant difficile la recherche d’un refuge sûr pour votre argent. Mais au-delà de cela, de nombreuses personnes ont commencé à se demander où chercher des retours et des retours adéquats. Les experts financiers interrogés par CNBC Make It conviennent qu’il s’agit d’un bon moment de capitaliser sur les opportunités d’investissement. Comme le déclare Freddy Lim de StashAway:

«Les retours à long terme naissent profondément dans ces circonstances désastreuses. C’est une opportunité qui se présente une fois tous les dix ans. “

Quelles sont les opportunités d’investissement

Pour ceux qui ont déjà des intérêts sur le marché, cela signifie garder son calme et continuer à contribuer. Pour ceux qui sont à l’extérieur, cela signifie commencer alors que les marchandises semblent sous-évaluées. En effet, des données récentes montrent les avantages de rester investi sur le long terme.

“Personne ne sait avec certitude quand nous allons toucher le fond dans cette situation, mais nous pensons que rester investi et discipliné sera payant”, a déclaré Dhruv Arora, PDG de Syfe, arguant de la nécessité d’avoir un portefeuille diversifié d’actions, d’obligations et autres. classe d’actifs.

Les actions, disent les consultants de CNBC Make It, sont toujours une option d’investissement convaincante – principalement parce que beaucoup se négocient désormais en dessous de leur valeur réelle. Steve Brice, stratège en chef des investissements de Standard Chartered Private Bank, a déclaré:

Les couvertures intéressantes compte tenu de la volatilité du marché boursier sont les obligations, ou des entreprises à revenu fixe, disent les consultants. En effet, le rendement qu’ils offrent est inversement lié aux taux d’intérêt: quand i taux d’intérêt les rendements obligataires sont en baisse – comme ils l’ont fait à l’échelle mondiale à la suite de plusieurs baisses des banques centrales -.

Ensuite, il y a d’autres biens comme propriété et matières premières ce qui peut aider à diversifier le portefeuille. L ‘or en particulier, il pourrait être un bon choix, car il se protège contre le dollar américain.