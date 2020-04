COVID-19 et les entreprises: pensez, planifiez, agissez!

COVID-19 et les entreprises sont intimement liées. Le virus a ciblé non seulement les individus, mais également l’infrastructure commerciale, le commerce, les chaînes d’approvisionnement et le comportement des consommateurs. Nous sommes au milieu de changements et de perturbations en cours, essayant d’établir une certaine normalité tout en faisant face à l’inattendu.

Il est temps de penser, de planifier et d’agir.

Tenez compte à la fois des réalités immédiates et d’une vision de l’avenir et planifiez de manière proactive pour profiter des opportunités et faire face à l’inattendu.

Les réalités immédiates

À l’heure actuelle, les programmes de soutien gouvernementaux sont en mode de déploiement. Les informations sont souvent incomplètes et changeantes, car les entités accélèrent les programmes. Il existe de nombreuses ressources pour des informations et des mises à jour, y compris les centres de développement des petites entreprises (SBDC), SCORE, les banques, les comptables, les groupes d’entreprises et les chambres de commerce. Profitez-en pour identifier et réclamer les programmes d’assistance dont vous et votre entreprise bénéficierez.

Nous traversons une période de changements importants, sans calendrier ni feuille de route définitifs. Ce mode peut continuer pendant quelques semaines ou plus, et la progression vers un autre mode est incertaine. Bien que le financement soit primordial, n’ignorez pas d’autres aspects de l’entreprise qui sont essentiels à la survie.

Prenez le temps maintenant et faites le point sur votre entreprise.

Quelle aurait été votre «normale» pour cette période de l’année? Qu’est-ce qui a été bouleversé et comment? Que vous reste-t-il? De quoi les gens ont-ils besoin actuellement?

COVID-19 et redémarrage de l’entreprise

À un moment donné, l’entreprise fera la transition et commencera le processus de redémarrage et de reconstruction. Commencez à réfléchir à ce que seront les nouvelles réalités.

À quoi ressembleront les entreprises, qu’est-ce qui aura changé – les attentes des clients? Ressources? de quoi auront besoin vos clients passés, présents et futurs? Que voudront-ils? Quels seront leurs besoins émotionnels?

Vos stratégies et tactiques

Prenez le temps de vous concentrer, de vous centrer et de planifier.

Avoir un plan pour la durée immédiate et la réouverture des canaux commerciaux. Basez-les sur vos meilleures projections. Consultez d’autres personnes dans différents secteurs ainsi que des collègues. Chaque personne peut tirer des conclusions différentes; Restez à jour dans vos évaluations et révisez-les si nécessaire lorsque les conditions changent.

Agissez de manière stratégique.

Qu’est-ce qui se passe en arrière? Que pouvez-vous offrir qui est essentiel à ce stade du jeu? Quelles nouvelles offres pouvez-vous promouvoir? Comment allez-vous rester en tête de la courbe? Prendre des mesures réfléchies. Évitez à la fois la panique et la paralysie.

L’avenir de COVID-19 et des entreprises

Autant que nous pourrions souhaiter le contraire, COVID-19 aura un impact à long terme et probablement permanent sur la façon dont nous menons nos activités. Nous passerons de cette phase aiguë d’activité à une nouvelle normale, qui sera probablement différente du passé.

Nous ne sommes pas impuissants relégués à un mode totalement réactif. Prendre des mesures proactives pour anticiper, adapter et gérer le nouveau monde du COVID-19 et des affaires. Faites une pause, concentrez-vous, respirez profondément et réfléchissez, planifiez et agissez!

Auteur: Ellen Huxtable

