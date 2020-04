COVID-19 et les prisons d’Amérique latine: un & # 039; cocktail explosif & # 039; dans l’oubli

SANTIAGO DE CHILE. Les cinq tours de la prison de Puente Alto, avec quatre étages chacun, s’élèvent au milieu du quartier la plus peuplée et l’une des plus pauvres de Santiago du Chili. Dans cette masse de ciment entourée de barbelés, le plus grande flambée de COVID-19 dans une prison d’Amérique latine: plus de 300 infectés.

Il était impossible d’arrêter la contagion. Derrière les barreaux, il n’y a aucun moyen de retracer l’empreinte du coronavirus. “Ce sont tous des contacts de tous”, a déclaré l’infirmière de la prison Ximena Graniffo.

En Amérique latine, plus d’un million et demi de prisonniers sont sans visite, bondé, beaucoup sans eau et avec peu de savon pour se nettoyer et certains mis en quarantaine dans des cellules de punition devant un dangereux ennemi invisible. Jusqu’à présent, les autorités ont signalé près de 1 400 personnes infectées entre condamnés et gardiens et autour d’une vingtaine de morts dans différents pays. Pérou, bien qu’il ne soit pas l’un des pays avec la plus grande population carcérale, en a pris le poids: plus de 613 cas confirmés et au moins 13 décès.

Mais il est également vrai que le nombre de tests effectués dans chaque pays est très différent. Lorsque la République dominicaine a évalué les détenus de la prison de La Victoria, qui produit des masques protecteurs pour le public, les autorités ont indiqué que 239 personnes étaient positives. Dans au moins cinq autres prisons dominicaines ont également été détectées infectées.

Des détenus protestent depuis le toit de la prison de Villa Devoto, à Buenos Aires.AP

Peut-être le test le plus complet semble avoir lieu à Porto Rico, où le Département des services correctionnels évaluera les quelque 9 000 détenus détenus aux États-Unis, ainsi que 6 000 employés, dont des gardiens de prison.

Le Mexique a à peine effectué quelques tests et ses confirmés n’atteignent pas dix.



L’Amérique latine n’a pas encore atteint le pic de la pandémie, mais la tension dans les prisons, qui souffre depuis longtemps de violences, de corruption et de l’autonomie gouvernementale des détenus, continue de croître. Et les émeutes se multiplient.

En Colombie, 23 prisonniers sont morts, plus de 1 300 se sont évadés au Brésil lorsqu’une sortie temporaire qui favoriserait quelque 34 000 détenus a été annulée et L’Argentine plus un millier est en grève de la faim.



“C’est une bombe à retardement”, un prisonnier du centre du Mexique a assuré l’Associated Press. Il ne faisait pas référence à l’épidémie. “J’ai plus peur qu’avec autant de restrictions, il y aura une émeute”, a-t-il déclaré de l’autre côté de la ligne de l’un des objets interdits les plus recherchés de toute prison, un téléphone portable, l’une des raisons pour lesquelles il a demandé l’anonymat.

des détenus affichent une pancarte disant «Plus de 30 morts» dans la prison Modelo de Bogotá, Colombie Source: AP

Les visites étant suspendues dans la plupart des pays – principale cause des manifestations – les détenus dépendent des colis envoyés de l’étranger et de ce qu’ils peuvent acheter dans les prisons, sur le marché noir ou dans les magasins. officiers, le cas échéant. Bien sûr, beaucoup plus cher.

“En ce moment, un sac d’un demi-kilo de savon coûte 29 pesos (1,20 dollar) et auparavant, il en coûtait 20 (0,80 dollar)”, s’est plaint le Mexicain de 43 ans, incarcéré depuis neuf ans. Dans cette prison, comme dans d’autres, ils sont responsables de l’hygiène de leurs cellules, mais maintenant avec une pénurie de produits de nettoyage. Il y en a 12 dans un donjon de quatre par quatre, mais il y en a d’autres qui sont bien pires. Selon Human Rights Watch (HRW), les pays à l’avant-garde de la surpopulation dans la région sont Haïti, la Bolivie et le Guatemala.

Le 11 mars, peu de temps après que le coronavirus a été déclaré pandémie, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a averti que de nombreuses prisons d’Amérique latine étaient dangereusement «surpeuplées» avec «des conditions d’hygiène déplorables». et des services de santé “déficients ou inexistants” et ont appelé à la libération des prisonniers les moins dangereux et “ceux détenus sans motif juridique suffisant”, appels qui ont été réitérés par d’autres experts.

Douglas Baeza n’avait pas vu son fils depuis deux ans parce qu’il avait utilisé le peu d’argent qu’il gagnait sur les cigarettes qu’il lui avait envoyé pour revendre en prison, a-t-il déclaré à AP par téléphone. À la mi-avril, ils se sont à nouveau rencontrés devant l’ancienne prison, la plus grande prison chilienne, tandis que des dizaines de membres de la famille faisaient la queue pour donner aux gardiens des sacs de nourriture et des articles de toilette pour les détenus.

Le Chili et la Colombie, avec respectivement 42 000 et 123 000 prisonniers, ont déjà libéré environ 7 500 les détenus qui étaient en résidence surveillée et bientôtIl sera rejoint par plusieurs milliers de Pérou, Bolivie et Mexique. Le Brésil, le pays qui compte le plus de condamnés dans la région – 770 000 – ne s’est pas exprimé sur la question.



Mais le nombre de sorties est insuffisant, selon les experts.

José Miguel Vivanco, directeur exécutif de HRW pour les Amériques, a soutenu que pour que la réduction soit efficace, les prisons doivent avoir une population «gérable» et a souligné que c’est une décision que tous les pays peuvent prendre car il s’agirait de libérations «temporaires» et pas d’une amnistie générale. “Croiser les bras … serait un degré de responsabilité pénale”, a-t-il déclaré.



À Puente Alto, il y a eu des libérations, mais la peur persiste. Le chef des gardiens de prison chiliens, Alberto Figueroa, a anticipé non seulement des émeutes et des évasions mais “des prises d’otages, des agressions contre des responsables … et des blessés”. La dernière escarmouche dans cette prison lui a donné raison: cinq officiers ont été arrêtés et menacés avec des armes tranchantes pendant des heures.

Les personnes les plus gravement infectées ont été envoyées dans un hôpital voisin, d’autres dans des chambres aménagées pour l’isolement et la population à risque dans des endroits reculés.

Les autorités ont affirmé avoir distribué des gants et des masques, mais les détenus se sont plaints de leur insuffisance. 300 tests ont été appliqués ces derniers jours, ce qui augmentera sans aucun doute le nombre de personnes infectées.

Dans certains pays, les autorités pénitentiaires ont tenté de désamorcer la tension par des appels gratuits. En Argentine, les vidéoconférences et l’utilisation de téléphones portables ont même été autorisées. Mais le résultat était différent de ce qui était attendu. Dans la prison de Devoto à Buenos Aires, ces téléphones ont permis d’informer les familles et la presse que les gardiens auraient été infectés et qu’ils manquaient de protection.



“Les personnes qui nous apportent la nourriture sont infectées”, a déclaré à l’AP l’un des prisonniers, Cristian Molina, lors d’une des manifestations qui ont rejoint la grève de la faim menée par plus d’un millier de détenus dans différentes prisons du pays. “Il y a 15 policiers infectés qui arrivent, il n’y a pas de prévention ici, ils jettent de l’eau de javel et ils ne portent pas de gants, ils ne portent pas de jugulaire”, s’est plaint Molina.

Certains détenus sont montés sur le toit de la prison et ont allumé de petits feux tandis qu’une bannière écrite sur une feuille résumait la peur. éventuellement partagé par tous les détenus latino-américains. “Nous refusons de mourir en prison.”

La peur du coronavirus, qui a jusqu’à présent laissé 165 000 infections et plus de 8 200 décès en Amérique latine, a provoqué des réactions différentes dans les prisons d’autres pays. En Bolivie, où 83% des 18 000 détenus ne sont pas condamnés, ce sont les prisonniers eux-mêmes qui ont interdit les visites afin de réduire leurs risques de contagion.

À la prison de San Pedro à La Paz, les détenus ont installé des cellules de punition, des endroits sombres de moins de 15 mètres carrés, afin que les nouveaux détenus passent 14 jours en quarantaine avant de rejoindre les autres. Ces cabines sont également utilisées comme lieux d’isolement dans d’autres prisons, comme dans l’ancien pénitencier chilien.

Mais au-delà des pénuries matérielles et de l’insuffisance notable du personnel de santé, dans de nombreuses prisons d’Amérique latine Le plus essentiel manque: l’eau.



Au Venezuela, qui compte 110 000 prisonniers, le liquide est un luxe. Il existe une pénurie de prisons dans 10 des 16 régions du Chili, en particulier dans les prisons construites dans le désert du nord, selon un récent rapport de la procureure judiciaire de la Cour suprême, Lya Cabello. Et dans certains endroits au Mexique, il vient en seaux.

“La privation de liberté ne porte pas atteinte à l’exercice de leurs droits les plus fondamentaux, tels que leur intégrité physique et mentale, à la santé, à l’eau”, a déclaré Lidia Casas, directrice du Center for Human Rights de l’université chilienne Diego Portales.

La perspective est troublante. Cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a averti que “le pire reste à venir”.

Lucía Dammert, universitaire et experte en sécurité publique en Amérique latine, a averti que “le coût de la santé qui peut générer qu’il y a 100, 200, 500 personnes dans le système pénitentiaire qui ont besoin d’intubations ou de systèmes de ventilation, est impossible à maintenir”.

À l’entrée principale de Puente Alto, où le médecin est en congé et seuls trois ambulanciers s’occupent de plus d’un millier de prisonniers, voir les gardes entrer par un “tunnel sanitaire” peut donner l’impression que la situation est sous contrôle. Mais “vous pouvez faire ce que vous pouvez avec ce que nous avons”, c’est-à-dire avec très peu, a déclaré Graniffo.

Un sentiment d’abandon que le prisonnier mexicain a également exprimé. “Le gouvernement ne se soucie pas de la mort des prisonniers, c’est un avantage pour eux.”