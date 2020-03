Covid-19: il est temps de soutenir les entreprises kiwies

Le ministre des Finances, Grant Robertson, a présenté aujourd’hui un ensemble de 12,1 milliards de dollars pour soutenir les Néo-Zélandais et leurs emplois contre l’impact mondial de COVID-19. Photo RNZ.

Le dévoilement par le gouvernement d’un plan de secours Covid-19 de 12,1 milliards de dollars est une décision positive pour les entreprises, a déclaré le directeur exécutif de Buy NZ Made, Ryan Jennings.

«Ce plan de sauvetage vise à sauver les entreprises et leurs employés face à une incertitude économique importante.

«À l’heure actuelle, les consommateurs ont également un rôle considérable à jouer. Les kiwis devraient aider les autres kiwis en achetant localement là où cela a du sens. »

Jennings dit que les Néo-Zélandais passent plus de temps à la maison pour empêcher la propagation de Covid-19, les entreprises et les employés qui s’appuient sur des routines et des habitudes de dépenses normales sont perturbés.

Il exhorte les consommateurs de Kiwi à soutenir l’un des plus de 1200 fabricants néo-zélandais qui utilisent la marque Kiwi pour différencier leurs produits et services en Nouvelle-Zélande.

“Avec 85% de réduction de la capacité internationale d’Air New Zealand, nous allons nous concentrer sur les activités au cours de l’hiver.

«Plutôt que de magasiner en ligne chez des détaillants à l’étranger et face à de longs retards de livraison, découvrez ce que les entreprises locales ont à offrir.

«La pandémie de Covid-19 souligne la nécessité de donner la priorité aux entreprises de soutien et aux Néo-Zélandais. Achetez des produits NZ Made en ligne et aidez à garder les Kiwis dans les emplois. »

Le directeur général de BusinessNZ, Kirk Hope, a déclaré que le programme de continuité des activités annoncé par le gouvernement aidera considérablement les entreprises à continuer à fonctionner pendant la période de l’épidémie de coronavirus.

Il a déclaré que le soutien salarial et les mesures fiscales étaient bien axés sur les principaux besoins:

Subventions salariales (candidatures via MSD), 558 $ par semaine pour travailleur à temps plein; 350 $ par semaine pour un travailleur à temps partiel

Régime de congés (demandes via MSD) – indemnité de maladie à 585 $ par semaine pour les travailleurs à temps plein et 350 $ par semaine pour les travailleurs à temps partiel pour ceux qui contractent Covid-19, pendant 14 jours pour ceux qui s’auto-isolent, et pour l’ensemble période de maladie pour ceux qui contractent Covid-19. Cela s’applique à tous les employés, travailleurs indépendants et sous-traitants (mais pas à ceux qui peuvent travailler à domicile), si l’entreprise a connu une baisse de 30% ou plus de ses revenus en raison de Covid-19 mois par mois pour n’importe quel mois. entre janvier et juin 2020.

Amortissement – rétablissement des déductions pour amortissement des bâtiments commerciaux et industriels (y compris pour le renforcement sismique) à 2% (un changement permanent).

Impôt provisoire – le seuil est passé de 2,5 k $ à 5 k $ (un changement permanent).

Radiation des intérêts de retard dans le paiement de la taxe – L’IRD peut supprimer l’utilisation des intérêts pécuniaires pour toute dette fiscale contractée après le 14 février, y compris provisoire, PAYE, TPS, si l’entreprise a été fortement impactée par Covid-19 (pendant 2 ans).

Déductions immédiates pour les actifs de faible valeur jusqu’à 5 000 $ (pour un an, puis 1 000 $ par la suite).

Hope a déclaré que le paquet fournirait un espace respiratoire et un soutien indispensables à toutes les entreprises.

«BusinessNZ continuera de représenter les préoccupations et les besoins des entreprises auprès du gouvernement pendant cette période de test», a-t-il déclaré.