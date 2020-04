COVID-19, la catapulte d’une nouvelle “expérience utilisateur”

Reviendront-ils à la «normalité»?; À quelle normalité ces milliers et ces milliers de personnes qui utilisent cette expression dans leurs entretiens quotidiens se réfèrent-elles?; Est-il normal de revenir à ce que nous étions au début de mars 2020?; Frénésie, brut et puis tout comme si de rien?

Rechercher des réponses absolues, c’est miser sur les erreurs, mais il ne fait aucun doute que pendant les jours d’enfermement, il y en aura beaucoup qui changeront et qui, dans un temps étonnamment rapide, deviendront une nouvelle réalité, une habitude.

Les cicatrices de la pandémie se manifesteront, chez beaucoup d’entre nous, comme des principes paranoïaques qui conditionneront les formes et les fonds: une toux qui n’était que celle d’avant, à partir de maintenant, et pendant plusieurs années, suscitera une préoccupation particulière pour nous.

L’utilisation de produits désinfectants (gel, aérosols, savons, etc.) fera partie du panier de base dans un secteur de la population et, lorsque le vaccin apparaîtra, il fera sûrement partie de la consultation annuelle avec le médecin.

Mais ce qui aura le plus d’impact sur nos habitudes d’achat, de s’amuser, de communiquer et de nombreuses autres, sera l’adoption totale de la technologie. Et je ne parle pas seulement des générations qui le font naturellement (moins de 35 ans), mais de tous ceux qui, à cause de l’âge, ou tout simplement à cause de la paresse, nous avions maintenu avec une certaine et saine compréhension une distance saine, sachant que il y aurait toujours un jeune homme prêt à venir à notre secours.

Acceptez-le, avez-vous parlé à l’un de vos enfants lorsque vous ne pouvez pas diffuser le film

à la télévision ou lorsque votre téléphone se fige.

L’important est de ne pas savoir qu’il y a une virtualisation des services, c’est une macro tendance qui a commencé il y a 10 ans; Ce qui est extrêmement pertinent, c’est, d’une part, qu’à la fin de la crise épidémiologique, il y aura eu un bond en avant dans l’adoption de nouvelles technologies et, d’autre part, c’est que les développeurs de ces modèles intégreront un groupe de personnes 35 ans et plus, représentant environ 40% de la population et qui, jusqu’à aujourd’hui, n’y avait pas pensé.

Au niveau de l’entreprise, les implications sont nombreuses et structurelles; Avant de nommer les plus importants, il est essentiel de dire que la supposée «normalité» commerciale à laquelle nous étions habitués ne sera plus, et ceux qui n’y croient pas ou ne peuvent pas s’adapter immédiatement à leurs modèles commerciaux, favoriseront la possibilité de faillite

Ce qui va changer

● Vente au détail

avec les points de vente, elle accélérera son obsolescence déjà prévue pour une très longue liste de catégories; Cela aura un impact sur la valeur des propriétés dédiées au commerce de masse, nous allons donc commencer à voir une inversion des transferts de ces propriétés.

Cela a commencé aux États-Unis il y a cinq ans, et en 2021, nous verrons son point culminant. Invariablement, cette tendance se poursuivra rapidement au Mexique.

● Big tech

des marchés

comme Amazon, Free Market, Alibaba, etc. Ils continueront de devenir les entreprises les plus précieuses au monde.

● Nous verrons l’apparition de nouveaux “marchés”

cela va accroître la concurrence et assouplir les conditions commerciales offertes aujourd’hui.

● Les entreprises devront générer leurs propres moyens de marketing en ligne et les combiner avec les canaux qui apparaîtront.

● Bientôt, la réalité augmentée sera le moyen le plus utilisé pour acheter sans perdre d’expérience et, surtout, l’achat impulsif. Grâce à cela, non seulement la visualisation sera utilisée, mais tous les sens seront impliqués.

Dans la boutique virtuelle, il y aura des démonstrateurs (avatars) qui proposent des produits, mais pas au hasard, mais basés sur un algorithme qui apprend du comportement de l’acheteur dans le magasin et de ce qu’ils portent dans leur panier. AVIS: 6 secteurs où investir et 31 opportunités après Covid-19

● Ce qui précède fera croître de façon exponentielle le marché de la livraison et de la logistique, ou ce que l’on appelle le «dernier kilomètre»; il y aura une énorme opportunité commerciale.

● De même, la structure des coûts pour les soumissionnaires sera modifiée, ainsi que leurs plans de marketing. Le coût d’acquisition de nouveaux clients peut être mesuré avec une précision beaucoup plus grande et des stratégies de communication, planifiées chirurgicalement.

● Nous verrons un changement dans l’emballage de nombreux produits, la facilité de manipulation, d’emballage et de transport étant primordiale, et les aspects marketing en retrait.

● Concernant le marché du travail, il y aura une explosion de la demande des développeurs avec un accent particulier sur le front end

(design et expérience utilisateur) et mobile.

● Avec toute cette approche accélérée de la technologie, en raison de l’isolement volontaire, les utilisateurs de voitures accorderont plus de poids à ce qui est maintenant connu sous le nom d’infodivertissement, étant entendu que la mécanique devient de plus en plus une marchandise.

.

Il suffit de voir combien de voitures partagent des plates-formes, des châssis, des moteurs, des composants, non seulement d’une marque, mais en les croisant.

● En tant que prochaine étape évolutive de ce qui précède, d’ici 2022, il y aura une croissance significative des plateformes d’autopartage. Cette croissance sera basée sur le fait que le client privilégie l’utilisation plutôt que la possession d’un moyen de transport particulier.

● Le concept d’économie collaborative aura plus de sens que jamais. Une partie de l’énorme apprentissage que cette pandémie et ses répercussions économiques subséquentes nous laisseront, c’est que la possession d’une immobilisation importe peu lorsque sa valeur future est par ailleurs incertaine.

Cela ouvrira de nouveaux marchés immobiliers mais surtout aux plateformes technologiques qui régulent et contrôlent cette «socialisation». AVIS: 12 idées positives après Covid-19

● D’ici 2022, et pas avant à cause d’intérêts malsains que je ne traiterai pas cette fois, les marchés financiers auront de nouveaux participants dont vous n’avez pas entendu parler; qui sera nettement plus efficace, moins cher, plus rapide et plus démocratique.

Plus de guichets automatiques, de succursales et même de cartes physiques. Envoyer de l’argent d’un endroit à un autre sera aussi simple, bon marché et sûr qu’un SMS – ce qui se produit déjà dans plusieurs pays d’Europe.

Je vais laisser une longue liste d’autres rebondissements qui méritent votre propre espace, tels que la santé, la culture, la vie familiale, la blockchain

, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, et pour clore cycliquement ce point, il est un fait que l’état de normalité que nous connaissions avant COVID-19 est resté fin 2019.

La technologie a soudainement ouvert la porte à de nouvelles tendances et modèles pour une meilleure expérience utilisateur, diversifiant les options de groupes qui la connaissent déjà et invitant des secteurs jusque-là isolés.Note de l’éditeur: Marcelo De Fuentes est président et chef de la direction de FUNDARY. Suivez-le sur LinkedIn. Les opinions publiées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

