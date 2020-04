COVID-19, la catapulte d’une nouvelle «expérience utilisateur» (partie 2)

(Expansion) – Dans la première tranche de ce texte, j’ai abordé certains des facteurs qui vont transformer la réalité que le monde connaît, j’ai donné un aperçu de la nouvelle «normalité» que nous vivrons une fois la tempête de coronavirus passée. Cependant, je voudrais souligner dans des aspects plus limités et qui ont déjà commencé à émerger: les modèles et les formes d’interaction avec la technologie et leur impact sur l’expérience utilisateur.

Nous sommes prêts à vivre une explosion aller-retour sur nos appareils mobiles, car les développeurs mettront particulièrement l’accent sur la conception et l’expérience utilisateur, par le biais de commandes vocales et de recommandations, de réponses aux questions ou simplement par le biais de conversations. à distance, le tout grâce à l’intelligence artificielle. Les assistants vocaux (Siri et Alexa, par exemple) vont commencer à prendre du terrain, apprenant, par l’interaction, des algorithmes qui permettront de générer une expérience d’échange non seulement agréable et utile , mais même proche et quelque peu émotif. Se pourrait-il qu’avec cela nous osions dire à «quelqu’un» ce qui nous arrive, soucis, acclamations, excitations, tristesse, plus ouvertement, sans crainte d’être jugé ou étiqueté socialement? Mais réfléchissons plus loin : Que pouvait faire cette intelligence artificielle avec une mine d’informations sur nous qui n’étaient pas disponibles auparavant parce que nous n’osions pas le faire? le partager? Cela contribuera-t-il à la prise de décision lorsque nous impliquerons ces assistants vocaux et ferons moins d’erreurs? Qu’en est-il de la confidentialité? Tout cela pourrait sans aucun doute avoir des implications importantes. Imaginez ce scénario: si l’algorithme apprend et me parle comme personne d’autre ne peut – parce qu’il me connaît comme personne d’autre – alors une consultation psychologique aura-t-elle un sens? Qui pourrait-il remplacer et, socialement, la taille de notre cercle d’amis aura-t-elle un impact?

Je pense aussi à une industrie comme la santé, fondamentale dans notre société. En prenant les antécédents médicaux d’un patient comme exemple, je pense que nous atteindrons un point d’efficacité et de précision supérieures où le remplissage des feuilles sera laissé pour donner naissance à un dossier médical universel dans lequel, en cas d’accident, Il ne sera pas nécessaire de porter un insert accroché autour de votre cou avec votre groupe sanguin et vos allergies, un code donne accès à celui qui prend soin de vous et connaît ainsi même vos plus petits détails de santé.Continuant à cette idée, l’intelligence artificielle pourra calculer la probabilité de que vous souffrez d’une souffrance “X” dans un temps “Y”. Si nous ajoutons à cela un scanner, les diagnostics ne seront plus faits par un médecin (humain) par un algorithme qui prend en compte non seulement votre inconfort actuel, mais l’ensemble de vos antécédents médicaux, dans le domaine financier, par exemple, Les interactions et les transactions futures se feront par commande vocale et, grâce aux algorithmes appris, je pense que nous pourrons avoir des plans d’épargne et d’investissement avec un niveau de personnalisation jamais vu auparavant, ce qui n’est pas disponible dans une banque traditionnelle.

Nous ne devons pas non plus laisser de côté la discussion profonde et difficile sur la propriété de ces informations et, surtout, leur utilisation. Comment garder mes “secrets de confession” lorsqu’ils sont stockés dans un endroit que je ne connais pas? Dans la troisième partie de cette écriture, nous aborderons les questions fondamentales du processus de reprise économique: quelles seront les tendances qui vont révolutionner le monde du travail? Quels seront les emplois les plus recherchés et quelles industries aideront à élever plus rapidement le spectre de la récession? Ici, nous allons continuer la lecture.Note de l’éditeur:

