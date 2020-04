Covid-19: la collecte de fonds pour la Croix-Rouge de la Fondation Laps est en cours

N’abandonnez jamais. Tel est le message pensé par l’agence créative Les idées indépendantes et la Fondation LAPS, organisation caritative fondée par Lapo Elkann, qui vise à soutenir l’institution la plus prestigieuse du troisième secteur, la Croix-Rouge italienne, s’est engagée ces derniers jours dans toute l’Italie à soutenir les plus vulnérables dans la difficile urgence sanitaire Covid-19 .

En cette période d’urgence, il est essentiel d’être des promoteurs d’actions concrètes pour soutenir ceux qui, plus que quiconque, souffrent d’un malaise économique et social sans précédent. Pour cette raison Lapo Elkann il a mis son esprit créatif, sa passion, sa générosité et son équipe de travail au service des personnes les plus en difficulté en favorisant une campagne de financement.

L’idée de design a été immédiatement acceptée et soutenue par des représentants du monde du sport, de la musique, des arts et de la culture qui souhaitent, de diverses manières, souligner leur proximité avec l’Italie, si intensément prouvée par l’agressivité et l’imprévisibilité du moment actuel.

Jusqu’à présent, ils ont rejoint ce campagne de solidarité Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Fedez, Valeria Golino, Papu Gomez, Charles Leclerc, Giovanni Malagó, Paolo Maldini, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Alessandro Zanardi et Javier Zanetti.

La levée de fonds, à laquelle vous pouvez participer à partir d’aujourd’hui 10 avril en faisant un don, même minime, sur le site (CLIQUEZ ICI) prévoit notamment que le produit soit reversé à la Croix-Rouge italienne pour la distribution de chèques-repas aux familles les plus nécessiteuses et l’assistance aux personnes fragiles ou en difficulté économique.

«J’ai ressenti le besoin de prendre le terrain pour aider et soutenir ceux qui, dans la situation actuelle caractérisée par une gravité qui a atteint des niveaux inimaginables, souffrent d’un lourd inconfort économique et social. Je suis né dans le privilège et aujourd’hui, je ne peux pas éviter d’essayer d’atténuer, même à ma manière, les nombreuses souffrances qui, dans leur profil différent d’exponentialité, saisissent notre pays en ce moment. Je suis très heureux, honoré et fier, entre autres, du fait que beaucoup ont voulu témoigner de leur solidarité envers les personnes les plus exposées au risque de pauvreté en me rejoignant avec enthousiasme dans cette campagne de financement, amis que je remercie pour vrai cœur », a déclaré Lapo Elkann, président de la Fondation LAPS et fondateur d’Independent Ideas.

Pour soutenir la levée de fonds, une campagne a été planifiée communication sur les principaux médias italiens. En outre, le projet sera encore développé sur Instagram grâce à un filtre dédié à l’opération #beyondthemask ce qui permettra à chacun de participer à l’initiative, en personnalisant son selfie avec le drapeau de son pays.