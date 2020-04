Covid-19, le facteur de mutation de la politique mondiale

Israël est un autre cas emblématique, mais inversement contraire à la façon dont le nouveau coronavirus a eu un impact positif sur le projet politique de Benjamin Netanyahu. Après les élections du 2 mars au cours desquelles le Likoud (droite-conservatrice) a conquis 36 sièges sur les 120 en litige à la Knesset, le Premier ministre a été contraint de négocier un accord de coalition comme d’habitude dans la politique israélienne.

Netanyahu a utilisé l’urgence pandémique comme un instrument pour retarder le procès en impeachment auquel il devait faire face le 17 mars pour corruption, fraude et autres charges; En outre, Covid19 a été une force motrice pour que Beny Gantz de la coalition Bleue et Blanche se joigne à lui, afin de former un gouvernement d’unité nationale, un fait qui peut être interprété de deux manières par ses électeurs à une époque de grande polarisation. politique: acte responsable ou simple trahison?

Le Japon déclare l’état d’urgence dans sept régions en raison d’un coronavirus

Les projets politiques ne sont pas à l’abri de Covid19. Un autre cas est le Venezuela entre les mains du président Nicolás Maduro, qui n’a pas la boîte à outils pour surmonter cette urgence sanitaire qui l’étouffe lorsqu’il traverse simultanément une crise politique, législative, économique, financière, diplomatique, humanitaire et sécuritaire.

Dans ce contexte, le but de Donald Trump de mettre un prix sur la tête de Maduro et d’autres responsables du plus haut rang du gouvernement Chavista étiquetés comme narcoterroristes, précisément le récit préparatoire pour lancer une attaque militaire que le Brésil et la Colombie soutiennent, sont tous deux inscrits. grands alliés des États-Unis d’Amérique du Sud.

La décision de Trump est calculée froidement au cours d’une année électorale. Avec la pandémie de santé, la Maison Blanche serait perdue pour les quatre prochaines années entre les mains du Parti républicain en raison du projet de loi économiquement désastreux de Covid19, le virus qui a soudainement privé Trump de toute sa gamme de succès économiques et l’a privé de ses résultats. concours électoral.

.