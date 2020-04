Covid-19: les dix facteurs qui pourraient changer à jamais les économies et les marchés

Des cartes de paiement aux travail intelligent la consommation en ligne n’est que quelques-uns des facteurs qui, en raison de la crise de Covid-19, pourraient changer à tout jamais les économies et les marchés. Pour localiser le dix tendances émergeant de la crise de Covid-19, Pauline Grange, gestionnaire de portefeuille, Columbia Threadneedle Investments Global Shares. Voyons voir ce qu’ils sont.

1. Mondialisation

Les pays commenceront à accorder une plus grande importance à l’origine des «choses» et à remettre en question la dépendance excessive à l’égard de certaines nations. Il s’agit d’un véritable défi qui poussera les entreprises à diversifier leurs chaînes de production. Ils pourraient également déclencher une dynamique très favorable pour les petites entreprises locales alors que les consommateurs s’éloignent des marques jusqu’alors dominantes.

2. Cartes de paiement

Le fait que les gens soient obligés de magasiner en ligne et que de nombreux magasins physiques n’acceptent plus d’argent liquide pour des raisons d’hygiène pourrait accélérer la transition de de l’argent aux cartes de paiement.

3. Santé

Les lois et règlements en la matière seront renforcés, notamment en Chine, qui sera appelée à réglementer ses propres secteur alimentaire, étant donné la source de l’épidémie.

4. Progrès de la communauté médicale

Nous serons alors surpris de la rapidité des progrès accomplis vers une solution au virus, favorisée par la découvertes génétiques, et la rapidité des résultats des essais cliniques dit Grange.

5. Travail intelligent

Autoriser le travail à domicile est devenu une obligation pour les entreprises et pourrait devenir une manière de travailler plus acceptable. Cela – dit l’analyste – pourrait stimuler les investissements dans le cloud, accélérant l’abandon des infrastructures informatiques traditionnelles.

6. Géants de la technologie

Cette période d’isolement a clairement mis en évidence le rôle fondamental joué par les plateformes technologiques, y compris i les médias sociaux. Bien que les revenus publicitaires à court terme puissent avoir des répercussions dans le cas de plates-formes en ligne telles que Google Search, YouTube et Facebook / Instagram, à long terme, ceux-ci bénéficieront d’une plus grande croissance des utilisateurs et de leur degré d’implication. Ceux qui avaient abandonné les plates-formes pour des raisons de confidentialité pouvaient désormais y revenir, tandis que les attaques des gouvernements pourraient faiblir face au rôle clé joué par les entreprises technologiques en apportant un soutien à la communauté pendant la crise.

7. Consommation en ligne

La consommation en ligne est en augmentation et en augmentation pour tous les postes de dépenses: nourriture, éducation et articles génériques, et la base d’utilisateurs habitués à utiliser ces services augmente. Ce qui pour beaucoup a commencé comme une nécessité pourrait devenir la norme. Nous assisterons également à une nouvelle accélération des investissements en ligne des détaillants et des services traditionnels.

8. Tendances technologiques

Les entreprises opérant dans le domaine de l’intelligence artificielle qui utilisent des algorithmes basés sur les données pour automatiser les processus de prise de décision au lieu des processus laborieux basés sur la communication en face à face se développent rapidement. Tout est prêt – dit l’analyste. à une réalité moins fondée sur l’interaction humaine et cela, comme mentionné ci-dessus, pourrait favoriser davantage investissement dans les clouds publics.

9. Agenda vert

Grâce au soutien des mesures de relance budgétaire, nous avons pu enregistrer une relance de l’agenda vert et une augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures pour les véhicules électriques, etc.

10. Capitalisme moral

Dans la période post-Covid-19, l’échelle des valeurs pourrait changer radicalement dans l’état d’esprit des consommateurs alors que nous vivions une réduction effective des libertés. Du coup, nous pouvons nous retrouver à accorder moins d’importance aux choses matérielles, tandis que les expériences, la santé / fitness et l’engagement social vont augmenter dans les priorités des consommateurs.