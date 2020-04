Covid-19: les médicaments qui peuvent être utilisés pour traiter la maladie

29 avril 2020, par Alessandra Caparello

Comment lutter contre le coronavirus est la question que se pose aujourd’hui la communauté scientifique à laquelle elle tente d’apporter des réponses en utilisant d’abord l’expérience chinoise puis italienne, avec les apports des premières autopsies réalisées lors des nombreuses urgences vécues.

Les informations fournies par les médecins décrivent une évolution de la maladie en 3 phases distinctes:

une phase initiale “virale”, pendant laquelle le virus se multiplie dans les cellules hôtes et qui crée divers symptômes tels que malaise général, fièvre et toux;

une phase “mixte” dans lequel la maladie se propage entraînant diverses conséquences dans les poumons;

une troisième phase “inflammatoire” qui peut évoluer vers une situation grave dominée par une violente inflammation immunitaire due aux nombreuses cytokines pro-inflammatoires produites par le patient lui-même (pour cette tempête de cytokines définie), qui détermine les conséquences les plus dangereuses.

En attente de drogues antiviraux spécifiques qui sera le véritable remède pour Covid-19, Moteur de santé a compilé un bref résumé des expériences empiriques issues de la pratique clinique internationale, sur les thérapies actuellement disponibles:

La chloroquine et l’hydroxychloroquine doivent être utilisées aussi bien chez les patients hospitalisés que chez les personnes isolées à domicile.

Paracétamol à utiliser pour le contrôle de la température corporelle.

Héparines de bas poids moléculaire à utiliser pour la prophylaxie de la thromboembolie veineuse pour tous les patients à risque de thromboembolie avec COVID-19 (en particulier s’ils sont immobilisés en soins intensifs ou chez des personnes âgées alitées).

Corticostéroïdes (méthylprednisolone) à utiliser uniquement chez les patients présentant des symptômes de carence surrénalienne ou dans certaines conditions cliniques (en 2e ou 3e phase).

Les antibiotiques (bétalactame) ne doivent être utilisés que dans les cas où il existe une surinfection bactérienne avérée qui n’est pas rare (pneumonie à pneumocoque ou staphylocoque).

Les antiviraux disponibles (lopinavir / ritonavir, darunavir / ritonavir ou darunavir / cobicistat) ne semblent pas donner de résultats dans l’état actuel même si cela pourrait dépendre du fait qu’à ce jour ils ont peut-être été utilisés à un stade avancé de la maladie.

Les anti-inflammatoires biologiques (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) sont indiqués dans un traitement précoce des patients en phase 2-3 (évaluation minutieuse de la persistance inflammatoire chez les patients avec ventilation mécanique ou infections non contrôlées). Dans le cas où le tocilizumab ne peut pas être disponible dans la formulation intraveineuse, il existe la possibilité d’utiliser la formulation sous-cutanée même si avec peu d’expérience d’utilisation à ce jour.

Des expériences sur une possible utilisation de la colchicine ont commencé il y a quelques jours.

Les expériences sur une utilisation possible des anticorps monoclonaux ont commencé avec de nombreuses attentes.

