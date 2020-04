COVID-19, les principaux dirigeants de banques et de l’industrie renoncent aux primes et aux salaires

De plus en plus je top manager qu’en cas d’urgence coronavirus, ont décidé de renoncer aux primes et compensations pour reverser la somme à des initiatives sociales ou en signe de solidarité envers les salariés, après l’arrêt des activités.

Les derniers dans l’ordre chronologique pour faire savoir aux gens qu’ils voulaient renoncer à l’intégralité du bonus pour l’année 2020 étaient les dirigeants de Unicredit.

Le montant équivalent, comme indiqué dans une note du comité de rémunération de la banque, sera “reversé à la Fondation UniCredit pour soutenir des initiatives sociales”.

Le comité a apprécié et partagé la décision de la direction comme un signe de responsabilité eu égard à l’impact sur l’économie européenne de l’épidémie de Covid-19 et l’évolution encore incertaine qui se produira dans les prochains mois “.

Avant Unicredit, un mouvement similaire était venu de Intesa San Paolo. Le PDG Carlo Messina a annoncé qu’il verserait un million de son bonus pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Les 21 cadres supérieurs du groupe relevant directement de lui – dont ceux de Fideuram et San Paolo Invest – fera des dons similaires en soutien à des initiatives de santé spécifiques, pour un total d’environ 5 millions d’euros des primes respectives qui leur sont versées par le système d’incitation 2019.

Non seulement les banques mais aussi la mode et l’industrie

Des exemples sont également présents dans le secteur industriel. hier Le conseil d’administration de Tod’s, qui a décidé de ne pas distribuer le dividende compte tenu de l’aggravation du scénario global de l’épidémie de COVID-19, a fait part de sa volonté d’affecter 1% du résultat net consolidé aux initiatives de solidarité.

Pas seulement ça. laLe président et le vice-président du groupe, Diego et Andrea Della Valle, ont également décidé de renoncer à leur indemnité pour l’exercice 2020.

Une baisse de la rémunération a également été mise en évidence par les dirigeants FCA. la Président John Elkann et le conseil d’administration de la FCA “ont décidé à l’unanimité de renoncer intégralement à leur rémunération d’ici à fin 2020”.

Toujours en FCA, PDG de FCA Michael Manley dans une lettre envoyée à ses employés, il a annoncé qu’il réduirait ses émoluments de 50% pendant trois mois:

“La protection de la santé financière de l’entreprise est la responsabilité de tous, à commencer naturellement par moi et l’équipe de direction. Afin d’atteindre cet objectif et d’éviter une réduction des effectifs au deuxième trimestre, à partir d’avril et pour les trois prochains mois Je vais réduire mon salaire de 50% et les membres du Group Executive Council (Gec) réduiront leurs effectifs de 30% “.