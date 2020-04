COVID-19 oblige Audi à quitter le DTM

La pandémie de coronavirus a déjà fait sa première victime dans le sport automobile alors qu’Audi a annoncé qu’elle réorganisait son programme dans le sport automobile.

Parmi les mouvements que fera la signature des quatre anneaux, il quittera la catégorie DTM pour l’année prochaine.

Le conseil d’administration d’AUDI AG a pris cette décision à la lumière des défis économiques de la pandémie de coronavirus. La bonne nouvelle dans tout cela est que l’implication de la firme dans les compétitions de Formule E et de course client sera au centre de l’activité future d’Audi dans le sport automobile.

La marque est représentée en Formule E depuis le début de la populaire compétition des monoplaces électriques en 2014. En dehors des circuits, Audi prévoit qu’environ 40% de ses ventes d’ici 2025 correspondent à des voitures électriques et hybrides rechargeables.

«Audi a façonné le DTM, et le DTM a façonné Audi. Cela démontre la pertinence de l’automobile sportive, sur le plan technologique et émotionnel », explique Markus Duesmann, PDG d’AUDI AG. «Avec cette énergie, nous continuerons à conduire notre transformation pour devenir un fournisseur de mobilité durable et électrique. Et pour cette raison, nous concentrons également nos efforts sur la piste et rivalisons systématiquement pour la technologie de demain. »

Audi a un palmarès réussi en DTM. La marque aux quatre anneaux a réalisé 23 titres, dont 11 pilotes, avec un total de 114 victoires, 345 podiums, 106 pole positions et 112 tours les plus rapides, entre les années 1990 et 1992, et à partir de 2000. Avec les trois titres possibles en jeu et de nombreux autres records, la saison 2019 a été la plus réussie de l’histoire d’Audi en DTM.

.