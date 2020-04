Covid-19: plus de 3 millions de familles ont perdu plus de 50% de leurs revenus

Avec le verrouillage et la fermeture des activités commerciales, des millions d’Italiens sont fermés chez eux, ce qui a entraîné un effondrement de leurs ressources financières.

Comme le révèle l’enquête réalisée pour Facile.it par mUp Research et Norstat, 58,6% des personnes interrogées, soit 10 800 000 familles, ont déclaré avoir vu baisser vos revenus en raison de la situation, avec une réduction moyenne globale estimée pour ce sous-échantillon d’environ 60% du chiffre d’affaires.

La plus forte baisse des revenus dans le Sud

Pour entrer dans les détails, 12,1% des personnes interrogées, soit environ 2 223 000 familles, ont déclaré avoir vu disparaître plus de 50% du revenu familial et 6,4% (1 179 000 familles) ont même admis avoir perdu 100% des revenus.

la perte de revenu a touché tout le pays, mais en particulier la Sud et le Îles 7,5% des répondants ont déclaré être les plus touchés, les répondants ayant déclaré avoir perdu 100% du revenu économique de la famille, tandis que 12,7% de ceux qui avaient participé à l’enquête.

Les catégories professionnelles les plus pénalisées

En analysant les données basées sur la profession des répondants, la crise du COVID-19 a frappé des familles de pigistes, les petits et moyens entrepreneurs et travailleurs indépendants.

23,6% ont déclaré avoir réduit le revenu familial de plus de 50% et 12,1% ont même déclaré avoir perdu tous leurs revenus économiques.

Le pourcentage de ceux qui, parmi ces types de travailleurs, ont vu la totalité du revenu disparaître est le double par rapport à la moyenne nationale (6,4%) et le triple par rapport à celui des personnes embauchées avec un contrat de travail (3,8% ).

Presque un autonome sur 4 (23%) déclarent déjà avoir des difficultés économiques aujourd’hui et plus d’un sur 2 (52%) admettent pouvoir se retrouver à court terme si les choses ne s’améliorent pas (contre une moyenne nationale de 38,7) %).

La réaction des Italiens à la crise

L’enquête a également analysé comment les Italiens font face à la situation. Plus de la moitié des familles (53%) adopte un comportement ad hoc pour faire face à la situation actuelle d’un point de vue économique.

28,5% des répondants, soit 5 269 000 unités, ont déclaré avoir utilisé leur propre épargnes, tandis que 21,8% ont tenté de réduire les dépenses liées à l’alimentation, l’élément de coût qui, à l’heure actuelle, est probablement le plus simple pour intervenir.

À propos des autres dépenses du ménage16,6% des répondants se sont engagés à réduire les coûts des principaux postes de dépenses des ménages, en essayant par exemple d’économiser sur les services d’électricité et de gaz et sur les tarifs mobiles ou fixes.

Pour faire face à la situation difficile, 2 400 000 familles (13,1%) ont déclaré avoir eu recours à une ou plusieurs mesures introduites par décret gouvernemental. L’outil le plus utilisé s’est avéré être le 600 euros de bonus pour les travailleurs indépendants et les numéros de TVA (48,7% de ceux qui ont eu recours à l’aide publique), suivi de la prolongation de la validité de la facture Voiture ou moto rc et le report de l’obligation de révision (13,2%) et enfin la possibilité de suspendre prêt (9,8%).