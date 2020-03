COVID-19: réseaux, banques et compagnies d’assurance à la pointe de la levée de fonds

Les réseaux de conseillers financiers, de banques et de compagnies d’assurances impliqués dans la collecte de fonds pour les hôpitaux italiens et les organisations plus actives dans la lutte contre le coronavirus sont de plus en plus nombreux. Une bonne partie des fonds collectés est destinée à l’achat d’équipements (des respirateurs aux appareils de protection pour le personnel médical et paramédical) et autres supports nécessaires aux structures hospitalières.

Quels réseaux de conseillers financiers font

Banca Mediolanum a annoncé avoir fait don de plus d’un million d’euros aux hôpitaux de première ligne dans l’urgence sanitaire COVID-19. Depuis le premier don à ASST Fatebenefratelli Sacco à Milan le 4 mars, la banque a apporté de nouvelles contributions directes et indirectes. Dans le détail, en faveur de la Fondation IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Banca Mediolanum a alloué 200 000 euros pour l’achat direct de machines de ventilation artificielle et de radiographie pulmonaire qui seront ensuite reversées au service de soins intensifs de l’hôpital de Pavie.

Un autre don, d’un montant de 200 000 euros, est destiné à la Fondation IRCCS Ca ‘Granda Hospital Maggiore Policlinico de Milan pour l’achat d’équipements pour les nouveaux espaces du service de soins intensifs. En revanche, 662 000 euros ont été reversés à l’ASST Fatebenefratelli Sacco de Milan, dont 240 000 euros directement auprès de la Banque et 422 000 euros via une levée de fonds lancée début mars.

Grâce à la collecte de fonds, cinq machines ont été achetées, identifiées directement par l’hôpital milanais, pour le service de microbiologie, virologie et bio-urgences, dirigé par le professeur Mariarita Gismondo. La collecte de fonds se poursuit, toujours au profit de l’hôpital Sacco, lit la note, dans le but de renforcer l’aide aux unités opératoires des maladies infectieuses, du professeur Massimo Galli et du Dr Giuliano Rizzardini et des soins intensifs du Dr Emanuele Catena.

Les activités de Banca Mediolanum s’ajoutent à ces initiatives Fondation Mediolanum Onlus qui s’est engagé avec la Fondation Vittorio Polli et Anna Maria Stoppani à doubler les 60 000 premiers euros qui seront collectés sur le réseau de cadeaux pour soutenir les soins intensifs à l’hôpital Buzzi de Milan.

Sur le même front, il s’est également activé Azimut qui a annoncé ces derniers jours une allocation totale de 220 milliers d’euros pour l’achat direct de respirateurs pulmonaires, d’autres équipements médicaux et de masques qui seront envoyés aux hôpitaux de Sansavini Villa Maria et à l’ASL de Bologne, l’ASL d’Imola, le Hôpital de Piacenza, l’ASUR des Marches auquel s’ajoutera le don à l’hôpital de Bergame qui a été décidé et est en cours d’activation.

Fineco activé une collecte de fonds pour les hôpitaux ASST Fatebenefratelli Sacco à Milan et INMI Lazzaro Spallanzani à Rome Anthilia SGR elle a déménagé avec la Croix Blanche à Milan.

La contribution des banques

Parmi les banques ont pris le terrain, Intesa Sanpaolo a investi jusqu’à 100 millions d’euros dans le but d’augmenter de 50% les places disponibles dans les unités de soins intensifs et de soins intensifs. L’objectif est de faire passer les lits des 5 000 à 7 500 actuels, afin de garantir un plus grand niveau de sécurité aux Italiens.

Même le groupe UniCredit, parmi les premiers à se manifester, il a lancé une collecte de fonds auprès de ses employés pour soutenir trois hôpitaux italiens particulièrement impliqués dans la bataille, tant en termes de soins aux patients que de recherche scientifique: Spallanzani de Rome, Luigi Sacco de Milan et Fondation IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. La Fondation Unicredit a également déjà fait un don un total de 2 millions d’euros à la protection civile.

Cela ne s’arrête pas là. Mediobanca a fait don de 100 mille euros à l’hôpital Sacco et a ensuite promu une campagne de collecte de fonds interne, actuellement en cours, en faveur de la Région de Lombardie afin de soutenir ses structures de santé, médecins et infirmières.

Aide des compagnies d’assurance

Parmi les assurance, Groupe Generali a mis en place une initiative importante qui envisage la création d’un Fonds international extraordinaire pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros pour faire face à l’urgence de Covid-19 au niveau international. Le fonds, dont les opérations seront principalement destinées à l’Italie, mais aussi aux autres pays dans lesquels Generali est présent, propose des initiatives immédiates, pour répondre rapidement à l’urgence croissante, et à moyen terme, pour favoriser la reprise des économies des pays concernés une fois achevé. la situation de crise. Les employés de Generali pourront également contribuer au fonds.

En détail, le fonds fournit: soutien initial pouvant atteindre 30 millions à affecter aux urgences extraordinaires en Italie, en finançant les priorités qui seront définies avec le Service national de santé et la Protection civile italienne, par le biais du Commissaire extraordinaire aux urgences Covid19 nommé par le gouvernement; les initiatives en faveur des personnes où le Groupe peut faire la différence (clients de Generali en situation de difficultés particulières du fait de la crise, que ce soit d’organisation familiale ou économique; les PME des secteurs les plus touchés et particulièrement vulnérables à la crise, et leurs salariés) .

la Groupe Allianz avec Sapio, une entreprise opérant dans le secteur des gaz industriels et médicaux, elle fournira les systèmes de distribution, l’oxygène et les gaz médicaux pour les soins intensifs du nouvel hôpital en cours de construction dans l’ancienne Fiera di Milano.

L’initiative suit celle de Axa Italie, qui a annoncé qu’il avait financé le projet de restructuration de l’unité de soins intensifs et de soins intensifs de l’hôpital Sacco de Milan avec 500 000 euros.

Enfin, Zurich Italie a lancé une collecte de fonds partagée entre ses employés et l’entreprise, en soutien au système de santé. Pour chaque euro donné par l’employé, l’entreprise versera un don du même montant et la Fondation Z Zurich fera de même.