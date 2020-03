Covid-19, un défi pour la gouvernance mondiale

La propagation du virus met à l’épreuve tous les acteurs politiques: présidents, chefs d’État ou de gouvernement, gouverneurs, maires, dirigeants communautaires, délégués et organisations régionales et internationales.

Tout le monde est sous contrôle et sous contrôle public, car les décideurs doivent montrer leur capacité et leur responsabilité à contrôler l’épidémie, à sauver des vies et à récolter pleinement le bilan économique.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que l’Allemagne était confrontée à son plus grand défi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La question est de savoir s’il est clair pour les gouvernements d’Amérique latine, en particulier le Brésil et le Mexique, les deux premières économies d’Amérique latine, qui doivent montrer l’exemple, car Covid-19 a provoqué une crise mondiale soudaine et totalement inattendue dans le que personne ne peut s’échapper.

La crise sanitaire arrête la roue du monde, l’urgence qui entraîne la déglobalisation transnationale comme une flèche: la fermeture des frontières, les restrictions à la libre circulation, la paralysie du trafic international des voyageurs et des touristes, les perturbations des chaînes de production et de distribution et l’isolement pleine de villes qui modifient la vie quotidienne des habitants du monde.

Il est vrai qu’avant l’émergence du coronavirus, le monde était déjà témoin d’une forte croyance anti-mondialisation pour ses effets asymétriques, disparates et très inégaux; Mais cette pandémie mettra le feu à la commodité de maintenir et d’approfondir les interdépendances et les mouvements de personnes, de capitaux, de biens et de services, juste le message que les gouvernements nationalistes et populistes modulent.

