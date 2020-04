Covid-19, une leçon de politique publique

Cette nouvelle crise – toujours en développement, mais qui a déjà des implications au moins équivalentes à celles des plus grandes crises économiques de l’histoire du monde – nous laissera de nombreuses leçons, mais il y en a une que nous pouvons déjà inscrire sur les pentes de la société mondiale.

Contrairement aux risques associés aux catastrophes naturelles et humaines, ainsi qu’au fonctionnement des marchés financiers, la société mondiale n’a pas été correctement préparée à faire face aux pandémies, pas seulement en termes de lutte contre les risques sanitaires eux-mêmes. , mais aussi des conséquences découlant des mesures de confinement.

C’est une question d’ordre public dont la discussion, au mieux, a été différée et qui, au moins jusqu’à présent, présente deux arêtes pertinentes.

Le premier est lié à la politique économique. Les problèmes engendrés par la pandémie ont créé un scénario dans lequel les outils traditionnels des politiques monétaire et budgétaire sont insuffisants.

Les efforts déployés par les banques centrales en réduisant le coût de l’argent et des liquidités, et par les ministères des finances qui tentent de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de relance budgétaire, sont susceptibles d’atténuer en partie les effets de la dislocation de les chaînes de production et la structure de l’emploi, mais elles sont déjà clairement insuffisantes pour offrir une sortie satisfaisante.

