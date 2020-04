COVID-19 va-t-il accélérer l’inclusion numérique?

(Expansion) – Nous vivons à une époque sans précédent où la connectivité joue un rôle fondamental pour pratiquement tous les secteurs de l’économie. La crise générée par COVID-19 nous a confrontés à des défis pour changer la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. En conséquence, il est nécessaire de révolutionner plus rapidement les entreprises et les industries. La connectivité sera la pierre angulaire de la transformation numérique à venir: une société hyperconnectée et hyperdigitalisée qui utilisera la puissance d’Internet pour assurer la continuité des activités commerciales; démarrer de nouvelles entreprises; et développer de nouvelles compétences.

Par exemple, la productivité du travail dans les industries numérisées s’est avérée supérieure de 61% à la productivité moyenne de l’économie, ce qui démontre la puissance de la numérisation dans un contexte où il est essentiel de stimuler la reprise et le développement de tous secteurs économiques, mais le Mexique doit encore relever des défis pour parvenir à une société qui profite et profite des avantages de la connectivité. ENDUTIH 2019 montre que 30% de la population n’est pas encore un internaute et moins de 50% ont utilisé un ordinateur.Ces données sont alarmantes dans le contexte d’une contingence sanitaire où la technologie et le développement des compétences numériques de base sont les principaux outils pour aider les personnes et les entreprises à continuer à fonctionner à distance.La promotion de l’inclusion numérique permet la connectivité en tant que passerelle vers les espaces d’information, de productivité, de santé, d’éducation et d’emploi que nous menions jusqu’à il y a quelques semaines, dans son Pour la plupart, en personne, les entreprises ont dû se réinventer en raison de l’éventualité, et le rythme de leur transformation numérique devrait s’accélérer en raison de la pandémie. Quelle que soit leur taille, les entreprises ont dû prendre de telles mesures pour prendre soin de leurs employés tout en continuant à fonctionner.

COVID-19 implique une perturbation du marché du travail et du monde des affaires. Différentes analyses indiquent qu’en Amérique latine, plus de 50% de la main-d’œuvre est à risque potentiel si elle n’est pas réinventée immédiatement.L’objectif de la transformation numérique est d’utiliser la technologie pour résoudre les problèmes traditionnels, ce qui signifie intégrer la technologie dans tous les domaines de l’entreprise, y compris le personnel. Lorsque cela est fait correctement, cela permet aux entreprises de fournir une valeur sans précédent à leurs utilisateurs et collaborateurs Le secteur de l’éducation changera également de façon spectaculaire après cette éventualité. Au Mexique, 44% des Mexicains qui étudient le font en mode mixte (en ligne et en face à face) et seulement 13% le font entièrement en ligne. Cependant, la contingence a conduit de plus en plus de personnes à recourir aux plates-formes numériques pour se préparer à l’enseignement. Ce type d’enseignement sera pertinent même après COVID-19, car il offre des possibilités de mettre à jour les compétences de la main-d’œuvre, d’améliorer la rentabilité des ressources éducatives et améliorer la qualité des structures éducatives existantes. En outre, la promotion de cette structure éducative encourage la préparation professionnelle d’un plus grand nombre de personnes à créer leurs propres entreprises et à stimuler l’économie du pays.

Services bancaires numériquesDe plus, ces dernières semaines, nous avons assisté à une transformation de la dynamique économique vers une utilisation accrue des moyens électroniques pour acquérir des biens et des services: commerce, finance, paiements. Cela génère des incitations à promouvoir une plus grande inclusion financière. Malgré le fait que 58% de la population utilise les services bancaires numériques (46 millions il y a plus de 5 ans); Nous accusons toujours du retard par rapport à d’autres pays. Selon le Global Findex 2017, nous sommes l’un des 7 pays qui concentrent la moitié de la population mondiale non bancarisée.L’inclusion financière croissante grâce à l’inclusion numérique est un moyen de promouvoir l’inclusion sociale en privilégiant l’approche des services financiers aux régions plus éloignées, à moindre coût et plus efficacement. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont la connectivité a un impact positif sur le développement d’une économie et d’une société. La numérisation jouera un rôle fondamental dans l’atténuation des effets économiques et sociaux de la pandémie, ce qui obligera les autorités, les industries, les universités et la société civile à collaborer pour identifier à court terme les domaines où il est possible de promouvoir le développement du pays grâce à numérisation.Note de l’éditeur:

