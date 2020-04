COVID-19: vaccin en septembre? L’Université d’Oxford le croit

Bonne nouvelle sur le front du vaccin Sars-CoV-2, qui pourrait être disponible d’ici quelques mois. L’Université d’Oxford a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoyait de mener des essais cliniques sur 6 000 personnes d’ici la fin du mois de mai, après avoir expérimenté avec des singes a donné des résultats encourageants.

Si l’efficacité et l’innocuité sont confirmées dans un délai d’un mois, des millions de doses peuvent déjà être disponibles septembre.

Le vaccin, développé par le Jenner Institute, le département de virologie de l’université britannique, a déjà été testé sur six singes aras au Rocky Mountain Laboratory des National Institutes of Helath, Montana. Les singes ont été exposés à des doses élevées de virus et tous sont restés en bonne santé pendant les 28 jours suivants.

L’équipe de chercheurs dirigée par Sarah Gilbert (qui a déclaré au New York Times “être à 80% optimiste”) a déjà pu compter sur le soutien de l’homme le plus riche du monde, Bill Gates, déjà engagé avec sa Fondation pour soutenir le projet ONU-OMS.

Le co-fondateur de Microsoft a assuré que si l’antidote d’Oxford s’avérait efficace, il commencerait à le financer et à assurer la production de masse. Leur travail “est l’un des plus importants en cours”, a expliqué le philanthrope soulignant qu’ils sont déjà en contact avec plusieurs sociétés pharmaceutiques pour la production d’un éventuel vaccin.

En attendant, un a été lancé en Allemagne Essai de phase III pour vérifier si un candidat pour le vaccin contre la tuberculose, appelé VPM1002, peut également être actif contre Sars-CoV-2. Si l’expérimentation réussit, l’utilisation de ce vaccin pourrait être une sorte de «solution relais» avant l’arrivée d’un produit spécifique, à utiliser pour protéger les sujets les plus à risque en attendant un sérum «ad hoc».