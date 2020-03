COVID-19: voici le formulaire pour demander la suspension du prêt

30 mars 2020, par Alessandra Caparello

Le formulaire est disponible en ligne (cliquez ici pour le télécharger) soumettre votre candidature suspension de l’hypothèque pour l’urgence du Coronavirus grâce à l’accès au Fonds de solidarité pour les hypothèques pour l’achat de la première maison.

Suspension hypothécaire: le formulaire

Le modèle, disponible sur les sites Internet du Département de la Trésorerie du Ministère de l’Économie et des Finances, Consap et ABI, peut être complété directement en ligne et envoyé de la manière indiquée par chaque banque.

la Décret Cura Italia a accordé le droit aux titulaires d’un contrat hypothécaire pour l’achat de la première maison qui se trouvent dans des situations de difficultés temporaires prévues par le règlement, de bénéficier de la suspension du paiement des échéances jusqu’à 18 mois.

Après l’urgence Covid-19, le fonctionnement de Fonds Gasparrini a été étendu, permettant aux employés de travailler avec des heures de travail réduites ou suspendues (par exemple pour les licenciements) pendant au moins 30 jours et les travailleurs indépendants et professionnels qui ont subi une diminution de chiffre d’affaires supérieur à 33% par rapport au chiffre d’affaires du dernier trimestre 2019.

En outre, pour tous les cas d’accès au Fonds:

la présentation de l’indicateur équivalent de situation économique (ISEE) n’est plus requise;

il est également possible de bénéficier pour ceux qui ont déjà bénéficié de la suspension dans le passé (à condition que l’amortissement ait repris depuis 3 mois);

le Fonds devait supporter 50% des intérêts courus pendant la période de suspension.

Pour obtenir rapidement la suspension du prêt, le citoyen, en possession des conditions d’accès au Fonds et qui se trouve dans les situations où l’intervention de celui-ci est attendue, doit contacter la banque qui a accordé le prêtqui, sur présentation de la documentation nécessaire, entraîne la suspension du prêt.

