Craig Wright est Satoshi Nakamoto?

Controverse Craig Wright manque de temps pour faire ses preuves Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin (BTC). Plus précisément, vous avez jusqu’au 17 avril pour le faire. Sinon, vous serez obligé d’utiliser votre surnom “FakeToshi”, en ajoutant d’éventuelles actions en justice.

Tout ce réseau de contes et de complots créé par Craig Wright pourrait prendre fin. Lui, ainsi que son ex-partenaire présumé, Dave Kleiman, doivent fournir des documents prouvant la propriété d’un grand hodl Bitcoin de 1,1 m. Ce qui serait un total de 7 150 millions de dollars aux prix courants.

L’ordonnance du tribunal a été rendue le 13 avril. Le juge américain Beth Blomm a rejeté l’objection des avocats de Craig Wright à la nécessité de fournir ces documents. Cela vous a donc donné 5 jours pour les présenter.

FakeToshi contre le mur

La nouvelle décision signifie que Craig Wright doit prouver qu’il possède la quantité massive de Bitcoin pour le reconnaître comme Satoshi Nakamoto. Le tribunal allègue que Wright a accès à 1,1 million de BTC, une fois extrait en partenariat avec son partenaire décédé, Kleiman.

La nouvelle décision de justice peut aider la communauté à mieux comprendre qui est vraiment Craig Wright et à le plonger complètement dans son nouveau surnom. Et pas seulement lui, mais la crypto-monnaie qu’il gère actuellement, Bitcoin Satoshi Vision (BSV).

Ce n’est pas la première fois que le “créateur de Bitcoin” reçoit l’ordre de vérifier son identité autoproclamée. Le juge magistrat Reinhart a ordonné à Wright de produire une liste de ses avoirs BTC avant le 12 mars.

“Le juge a reproché à Craig Wright d’avoir produit des documents falsifiés et d’avoir donné de faux témoignages lors de l’audience en cours de Tulip Trust. Le défendeur a fait valoir que l’ordonnance du juge Reinhart était “clairement erronée et contraire à la loi” et devrait “être révoquée et annulée et la requête a été annulée”. Il se lit dans la récente décision de justice aux États-Unis.

Après cette décision, elle dispose d’un délai de 5 jours, qui expire le 17 avril, pour démontrer une fois pour toutes que ce n’est pas une grande fraude. Sinon, vous pourriez faire face à des problèmes juridiques aux États-Unis pour le vol d’identité.

Craig Wright est certainement Satoshi Nakamoto

Comme s’il s’agissait d’une plaisanterie de mauvais goût, ou d’un sujet qui croit que dans le cryptoverse, nous sommes des imbéciles. Craig Wright est convaincu qu’il sera en mesure de démontrer d’ici 17 ans ce mois-ci qu’il a accès à ce 1,1 million de BTC.

“Je suis à 99,99% et quelques neuf de plus que je reprendrai le contrôle de mon Bitcoin.”

Se référant au fait que la première crypto-monnaie de tous est la sienne et que quelqu’un l’a prise de ses mains.

