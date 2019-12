Créativité du contenu des médias sociaux et poches surchargées

Les gens sont fatigués de voir et d'entendre les mêmes choses.

C'est la ligne lors de mon séminaire en ligne de rédaction de 3 heures qui m'a fait réfléchir. C’est une de ces choses que vous et moi avons probablement entendues mais que nous n’avons jamais vraiment prises en compte. Une phrase passante sur la multitude de charge de travail que nous avons dû accomplir. Mais quand j'ai eu l'occasion de créer du contenu innovant, je me suis retrouvé introspectif en examinant mon portfolio. Et je me suis demandé si d'autres créateurs avaient dit et fait la même chose. Et surtout, si l'un de mes spectateurs s'en souciait.

Dans les poches d'un spécialiste du marketing numérique bien adapté, vous trouverez les compétences essentielles pour réaliser un travail créatif dans le monde numérique. La plupart des créateurs de contenu numérique et de médias sociaux se vanteraient d'une grande quantité de travail artistique sur des portefeuilles vastes et impressionnants. Mais une fouille plus profonde dans leurs poches des bibelots et des subtilités familiers enveloppés dans les mêmes légendes drôles, références à la culture pop et vidéos tendance que nous avons tous vues auparavant. Même si nous retroussons nos manches, nous ne pouvons pas nier qu'à un moment donné, nous avons été inspirés par les créateurs précédents pour créer une chose similaire, que ce soit pour l'art ou pour l'argent.

Et je ne parle pas de plagiat ou de problèmes d'originalité pour lesquels les artistes travaillent souvent pour gagner un badge. Je veux savoir si votre contenu en ligne, en particulier le contenu des médias sociaux, contient des qualités innovantes substantielles pour capter l'attention et se convertir en ventes dans le monde numérique rassasié d'aujourd'hui. Avec plus de 500 millions de publications publiées chaque jour, il semble impossible de trouver un public avide de bon contenu. Mais ce qui est pire, tout le monde veut se mettre au travail.

Réalité: tout le monde veut être payé pour le contenu des médias sociaux

Le cabinet d'études Morning Consult a interrogé 2 000 Américains âgés de 13 à 38 ans concernant les médias sociaux et les influenceurs. Un énorme 86% ont déclaré qu'ils publieraient du contenu sponsorisé pour de l'argent et 54% choisiraient d'être un influenceur s'ils en avaient l'occasion. Il semble que tout le monde veut participer au marketing. Et il y a pas mal de choses que nous pourrions retirer de cela.

Par exemple, les spécialistes du marketing numérique peuvent se retrouver face à une concurrence indirecte lorsqu'il s'agit de créer du contenu. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas collaborer, car certaines marques et agences de marketing numérique recrutent souvent des influenceurs pour des publicités plus élevées, en particulier lorsque le public est la jeune génération. La concurrence découle du fait que ces influenceurs pourraient façonner et remanier les mêmes techniques de marketing numérique que nous fourrons dans nos poches. Ils ne seront pas des designers professionnels du jour au lendemain, mais compte tenu de leurs badges de vérification et de leur statut de célébrité, ils renforcent souvent leur capacité à engager les masses, ils ajouteraient aux millions de contenu déjà disponibles. Fiançailles, photos créatives, légendes drôles, titres incroyables, les influenceurs peuvent et utiliseront ces techniques dans nos poches surchargées. À l'ère du marketing sur les médias sociaux, les influenceurs peuvent se retrouver avec un plus gros bâton en ce qui concerne l'attention des médias sociaux.

Un autre, le même article disait que 39% des agences ont concentré leurs budgets sur les influenceurs. Cela signifie que la plupart des spécialistes du marketing numérique reconnaissent que les influenceurs contribuent et affectent l'attention du public et la création de contenu sur les médias sociaux. Cela nous place dans une position délicate pour créer quelque chose, faute d'une meilleure description, plus original par rapport à ce qu'ils ont publié. Le statut de célébrité des influenceurs permet au public de penser plus facilement qu'ils suivent, parlent et regardent un contenu de publication humaine plutôt qu'une entreprise. En fin de compte, ces influenceurs contribueraient directement à la résistance globale du marché, nous obligeant à reconsidérer ce qui fonctionne et comment pouvons-nous nous différencier de ce qu'ils peuvent faire.

Le contenu est roi, l'engagement est reine

«… Et elle gouverne la maison», une excellente citation de Mari Smith.

Dans l'échiquier du marketing numérique, votre contenu garde le donné vivant. Mais l'engagement voyage partout. «L'engagement est reine» de telle manière qu'il vous aidera à dominer le jeu, peu importe qui ou à quoi vous êtes confronté. Mais l'engagement est souvent rejeté. En matière de stratégie, on en parle peu. Nous pouvons gamifier une image, publier des questions et des légendes attrayantes, publier et commenter avec des abonnés sur les réseaux sociaux. Tout cela contribue à un excellent contenu de médias sociaux. C'est vrai. Même vos commentaires, qu'ils existent ou non, contribuent à l'impression durable que vos abonnés remarquent. Mais comme je l'ai dit, les influenceurs le font déjà. Parfois, les agences engagent des gestionnaires de médias sociaux pour ce genre de choses.

La difficulté de créer un engagement est que nous devons nous différencier. Vous souvenez-vous de ce que vos professeurs vous ont dit de sortir des sentiers battus? Non, ce n'est pas ce que vous devez faire. Lâchez complètement l'idée de la boîte. Nous devons penser à de meilleures façons, en tant que spécialiste du marketing numérique, créateur de contenu de médias sociaux ou PDG, d'autres façons d'engager nos clients. Comme celui du pub Kings Arms dans le Devon.

Exemples d'excellents contenus de médias sociaux

Rob Bass dirige un pub à Okehampton, Devon et en tant que propriétaire, il sait combien il est difficile de capter l'attention des habitants avec son pub. Dans son éditorial, il s'interroge sur son besoin urgent de se lever. Outre la concurrence, les pubs et les publicains sont confrontés à de nombreux problèmes, de la hausse des prix de la bière aux bars et clubs. Ces établissements contemporains deviennent un concurrent indirect des paradis de la consommation d'alcool. S'il a noté que le bouche à oreille positif fait du bien, il note également que ce n'est pas suffisant.

Il a énoncé trois éléments clés de son succès: les médias sociaux, le contenu et les clients. Maintenant, je sais que vous le savez déjà. Mais comme la plupart des experts, il a mis l'accent sur l'engagement et l'individualité. L'année dernière, le Kings Arms Collective a créé une chanson intitulée When the Lions Roar! Cela a célébré la Coupe du monde de football, un sport que la plupart des clients de Kings Arms suivent et regardent. La chanson et le vidéoclip originaux leur ont valu la meilleure initiative de marketing aux Ei Group Awards for Excellence. Kings Arms a montré aux clients et à l'équipe de Kings Arms dansant ensemble sur la musique et quelques images en coulisses. C'était une façon ambitieuse de capter l'attention. Mais démarquez vraiment Kings Arms de la communauté locale en montrant un autre type d'engagement à travers la musique.

Le talent local est quelque chose dont Bass a profité. Une chose qu'il a mentionnée, il a été demandé de l'aide parmi les commerçants et la communauté locale et a fait grand usage de leurs talents. Des stratégies de marketing ambitieuses et efficaces, bien qu'avec un peu de chance et de flexibilité, sont conçues avec une équipe incroyable.

Contenu de médias sociaux qui a attiré l'attention de Rob Bass

Bass a également mentionné le contenu créatif des médias sociaux qui a attiré son attention. Un pub de Warrington qu'il connaît a offert un gâteau gratuit après avoir organisé un concours de "The Great British Cake Off" qui a paru dans leur presse locale. Un licencié du Worcestershire a célébré un événement appelé «Nigelness» en rassemblant 400 personnes nommées Nigel après avoir découvert que personne n’était nommé Nigel dans leur ville l’année précédente.

Kings Arms Collective a créé une deuxième vidéo et l'a publiée récemment. Bien que la deuxième vidéo n'ait pas encore reçu la même attention que la première, ils ont conservé leur format de contenu attrayant qui a rendu leur première si populaire. Le temps nous dira si Kings Arms connaîtra une résistance au marché ou un syndrome de deuxième année, mais de toute façon, son article prouve qu'il a senti le succès de sa campagne de marketing.

Vider ces poches

La création de contenu sur les réseaux sociaux est un processus dynamique. Les choses qui fonctionnaient auparavant et celles qui fonctionnent maintenant ne conservent pas toujours leur trône pour des stratégies marketing réussies. Lorsque vous vous retrouvez surchargé de techniques, videz ces poches et commencez par une page vierge. Vous pouvez toujours tendre la main et trouver le contenu qui permettra à votre public de vous serrer la main. Le marketing des médias sociaux n'est plus seulement une tendance. Il est là pour rester. Alors, regardez-le comme une nouvelle ardoise ou un nouveau canal pour votre créativité.