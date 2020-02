Crédit aux entreprises: cinq leçons aux banques de FinTech

20 février 2020, par Alessandra Caparello

la FinTech a modifié et modifie le monde financier. Le secteur bancaire peut offrir cinq leçons aujourd’hui et le rapport intitulé “L’avenir des prêts aux PME: ce que les banques peuvent apprendre des technologies financières” créé par le Boston Consulting Group (BCG) en collaboration avec le Milan Polytechnic et présenté lors de la rencontre “L’avenir du crédit à l’ère numérique”.

FinTech, souligne l’étude du BCG, trace une ligne le long de laquelle les opérateurs bancaires traditionnels peuvent évoluer, notamment en référence à l’une des activités les plus traditionnelles du monde bancaire: le crédit. Voici les cinq leçons que les petites et moyennes entreprises peuvent tirer de la fintech.

Leçon # 1: Il est temps de réduire la complexité. Les bénéfices peuvent être réalisés avec des offres simples visant des segments de clientèle soigneusement sélectionnés

Leçon n ° 2: compétences manuelles au minimum. Les solutions STP (Straight-Through Process) intégrées représentent la nouvelle norme pour les FinTech et réduisent considérablement les délais d’approbation

Cours #3: Assez de scepticisme. Les FinTechs démontrent que l’utilisation innovante des données – traditionnelles et autres – peut raccourcir le processus de prise de décision, tout en améliorant la précision des modèles d’évaluation des risques

Leçon n ° 4: nous tirons le meilleur parti des nouvelles technologies. Un seul clic pour obtenir un aperçu du crédit

Leçon 5: Infrastructure informatique basé sur des modules, l’API et le Cloud sont désormais le pain quotidien des FinTech

Le monde du crédit aux entreprises est impacté par les technologies qui ouvrent de nouvelles opportunités mais, dans le même temps, les défis pour les opérateurs traditionnels augmentent “, commente-t-il Matteo Coppola, Directeur général et associé principal du BCG, parmi les auteurs de l’étude.

«En fait, le marché est parsemé de nouveaux acteurs – pensez aux FinTech et banque challenger – qui profitent des opportunités offertes par la technologie pour obtenir un avantage concurrentiel sur les banques. Les banques qui peuvent cependant à la fois apprendre beaucoup des nouveaux acteurs et tirer parti de leurs compétences spécifiques par le biais de partenariats et d’acquisitions “

