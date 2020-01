Crédit universel dans la SRP: publication de nouvelles directives à l’intention des propriétaires

Les attitudes à l’égard de la location aux locataires sur les avantages sociaux changent dans le secteur locatif privé, et le nouveau guide du gouvernement apporte plus de clarté.

Le crédit universel est un paiement unique destiné à remplacer le système précédent, dans lequel les paiements étaient reçus sous forme de montants distincts, tels que l’allocation de demandeur d’emploi et l’allocation de logement. Bien que son introduction puisse ne pas affecter la majorité des propriétaires, ceux qui louent à des locataires bénéficiant d’avantages – ou ceux qui envisagent de le faire – devraient prendre note des nouvelles directives.

Le crédit universel est versé directement sur le compte bancaire du bénéficiaire et comprend la partie allouée pour couvrir les frais de logement. Il incombe alors à l’individu de s’assurer qu’il paie ses frais de logement s’il se trouve dans un logement privé loué.

Le document publié par le gouvernement conseille aux propriétaires de se familiariser avec les nouvelles directives, déclarant que les propriétaires devraient:

réfléchissez à l’impact du crédit universel sur votre entreprise

réfléchissez à la façon dont vous pourriez avoir besoin d’adapter des politiques ou des processus

interagissez avec vos locataires tôt pour identifier tout besoin de soutien en vous assurant qu’ils comprennent leur besoin de payer le loyer

Comment les attitudes ont changé

«Pas de DSS» était une caractéristique courante dans de nombreuses annonces de logements locatifs privés. L’acronyme est à l’ancienne, se référant à «pas de ministère de la sécurité sociale», mais signifie essentiellement que le propriétaire n’acceptera pas les demandes des locataires sur les prestations.

Cependant, après de nombreuses campagnes de la part de Shelter et de la RLA, ce type de discrimination est beaucoup plus rare maintenant, bien que la stigmatisation attachée à la location aux locataires de prestations existe toujours. Les banques et les sociétés de crédit immobilier s’efforcent également de réduire les préjugés, de nombreuses personnes supprimant les restrictions sur les prêts hypothécaires à la location pour les propriétaires louant des prestations aux demandeurs.

Que faire si le locataire ne peut pas payer

Si les locataires bénéficiant du crédit universel ont du mal à suivre leurs paiements de location mensuels, le propriétaire (ou le locataire) peut demander un paiement géré au propriétaire (MPL) pour un arrangement de paiement alternatif (APA). Les candidatures peuvent être déposées à tout moment et sont évaluées individuellement.

Si cela est approuvé, cela a pour effet que, plutôt que l’élément de logement du paiement du crédit universel d’un locataire allant au locataire, il va directement au propriétaire. Bien que les arriérés de loyer soient la raison la plus courante d’une telle demande, d’autres raisons incluent les problèmes de dépendance, les problèmes de santé mentale, les difficultés d’apprentissage et les sans-abri antérieurs.

Pour en savoir plus sur l’évolution des choses dans le secteur locatif privé, lisez cet article.

