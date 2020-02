Crew Clothing envisage une expansion internationale

Crew Clothing a déclaré qu’il se tournait désormais vers les marchés européens pour accélérer sa prochaine phase de croissance.

// Crew Clothing dévoile ses plans d’expansion internationale après une période de Noël record

// Le détaillant s’attend à ce que sa filiale britannique augmente son TCAC de 44% d’ici 2022, les marchés internationaux reflétant cette croissance

// Crew Clothing compte actuellement 81 magasins et 725 employés

Crew Clothing a décidé de se développer à l’international après avoir enregistré une période de négociation de Noël record.

Le détaillant de mode et de style de vie a déclaré qu’il se tournait maintenant vers les marchés européens pour accélérer sa prochaine phase de croissance.

À partir de la saison de vente automne / hiver 2020, Crew Clothing a déclaré qu’un modèle de distribution en gros stratégique soutiendrait sa mission d’atteindre de nouveaux clients, en se positionnant comme une marque mondiale grâce à un nombre accru de partenaires en gros.

Le détaillant a déjà signé avec les détaillants allemands de commerce électronique Zalando et OTTO et cherche maintenant à renforcer ses activités en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, dans les pays nordiques et en Espagne.

“Le fait que des clients de plus de 100 pays aient fait des achats avec nous via notre plate-forme de commerce électronique au cours des 12 derniers mois souligne l’opportunité d’une expansion internationale”, a déclaré le directeur général, David Butler.

«Emménager dans de nouveaux territoires est une décision naturelle de la marque et nos performances commerciales positives continues témoignent de notre conviction que le style britannique d’inspiration côtière est recherché partout dans le monde.»

Parallèlement à une plateforme de commerce électronique en pleine croissance, Crew Clothing dispose d’un portefeuille de 81 magasins positionnés dans des villes de marché et des zones côtières en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

Il emploie 725 personnes.

La branche britannique de l’entreprise – sa principale source de revenus – devrait augmenter de 44% son TCAC d’ici 2022, les marchés internationaux reflétant cette croissance du point de vue des revenus.

Pendant ce temps, pendant sa période de négociation de Noël maximale couvrant les huit semaines précédant le 5 janvier, le détaillant de mode a vu ses ventes globales bondir de 12%.

Crew Clothing a déclaré que cela avait été renforcé par une hausse de 4% des ventes en magasin, tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 18%.

