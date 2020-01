Croisières au sel de mer avec augmentation des ventes de Noël dans un «marché difficile»

Pendant la période, Seasalt a également ouvert 2 nouveaux magasins au Royaume-Uni

// Seasalt annonce une augmentation de son chiffre d’affaires global pendant la période des échanges de Noël

// Il a également vu les ventes augmenter sur tous les canaux

// Les ventes internationales ont augmenté de 43%

Seasalt a vu ses ventes augmenter sur tous les canaux au cours de la période de négoce de Noël, malgré un «marché difficile et difficile».

Le détaillant de mode cornouaillais a signalé une augmentation de 14% de son chiffre d’affaires global pour les cinq semaines précédant le 4 janvier.

Les ventes dans les magasins ont augmenté de 15% en glissement annuel, tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 13% par rapport à la même période en 2018/19.

LIRE LA SUITE:

Parallèlement, les ventes internationales ont augmenté de 43% pendant la période de Noël, grâce à l’ouverture du premier magasin de Seasalt en Irlande en juin.

Au cours de la période, Seasalt a également ouvert deux nouveaux magasins au Royaume-Uni – Lymington, New Forest et Édimbourg, Écosse – ce dernier enregistrant les revenus les plus élevés de tous les magasins de la période.

Le chef de la direction, Paul Hayes, a déclaré que le commerce de Noël réussi de Seasalt était dû à ses «collections élégantes» et à son «éthique de bonne tenue de magasin» contre un «marché difficile et difficile».

“Notre objectif est maintenant de nous efforcer de maintenir l’élan tout au long de l’année et dans la nouvelle décennie”, a-t-il déclaré.

Seasalt possède plus de 70 magasins à travers le Royaume-Uni et vend à l’international dans plus de 150 pays.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette