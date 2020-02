Croissance des dividendes mondiaux: record historique atteint en 2019. L’Italie à toute vitesse

Nouveau record historique de dividendes mondiaux, grâce à un une croissance soutenue des bénéfices, ont enregistré un record de plus de 1,4 billion de dollars en 2019, une augmentation de 3,5% par rapport à l’année précédente. Une bonne bonne nouvelle, derrière laquelle se cache une autre moins agréable: la croissance des dividendes a ralenti, et également de manière significative par rapport aux deux années précédentes, où des augmentations de 10% (2018) et 8% (2017) ont été observées.

Les chiffres publiés par la société de gestion d’actifs Janus Henderson montrent comment, derrière la performance positive de l’année dernière, la bonne performance de l’Amérique du Nord, du Japon et des marchés émergents en général se distingue. Alors que l’Europe et l’Asie ont pris du retard.

“À l’exception de quelques secteurs spécifiques, le rythme de croissance des bénéfices a ralenti dans le monde en 2019, l’économie mondiale ayant perdu son élan”, a-t-il déclaré. Ben Lofthouse, codirecteur du fonds Janus Henderson Global Equity Income.

Les régions les plus rapides

En particulier, les paiements aux États-Unis, grâce surtout aux banques, ont augmenté de 4,7% en 2019, atteignant un run montant de 491 milliards de dollars. Dans l’ensemble, huit sociétés américaines sur 10 ont augmenté leurs dividendes l’année dernière, selon Janus Henderson. Une performance presque double a été enregistrée par les marchés émergents, avec une hausse de + 10,2% en dollars, suivie de + 8,4% au Japon.

Un signe moins pour l à la place«Asie-Pacifique (à l’exclusion du Japon), qui a enregistré une baisse de 1,8% des dividendes en 2019. Pire en Europe, où les dividendes ont baissé de 2%. En Europe, l’Italie et les Pays-Bas sont le pays européen qui a enregistré la plus forte croissance du dividende, avec une croissance de 6,0% et une croissance sous-jacente de 8%.

Les secteurs les plus généreux

D'un point de vue sectoriel, la croissance la plus soutenue est imputable au secteur pétrolier, où les dividendes ont augmenté de 10%, tandis que dans le secteur des télécommunications, les distributions ont diminué. Au niveau sectoriel, il y a eu une augmentation des distributions des entreprises du secteur des transports et des services publics, dans le premier cas grâce à l'acquisition par Atlantia de la société espagnole Abertis, dans le second cas grâce à la forte augmentation d'Enel et Terna.