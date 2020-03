Croissance du trafic et amélioration de la réputation de la marque en améliorant l’accessibilité des sites Web – Econsultancy

18 mars 2020 | 15 h 00 GMT, 10 h 00 HNE

Comme dans tous les domaines du marketing, l’accessibilité et l’inclusivité de votre site Web sont bonnes pour stimuler les revenus, la part de marché et la fidélité des clients.

À l’échelle mondiale, 15% des personnes ont un handicap reconnu et les marques pourraient ouvrir une opportunité de 5,9 milliards de livres sterling en créant une culture de conception inclusive et en proposant des expériences numériques accessibles. De nouvelles réglementations font également de l’accessibilité et de l’inclusivité une évidence lorsqu’il s’agit de réduire les risques juridiques.

Dans le webinaire Econsultancy, parrainé par Texthelp, nous examinerons la nécessité de créer des sites Web accessibles et inclusifs et des conseils sur la façon de le faire.

Nous étudierons:

Comment créer une culture du design inclusif

Optimiser vos produits numériques pour une meilleure accessibilité

Comment le NHS a doublé son trafic en ligne grâce à une meilleure accessibilité

Pourquoi la plupart des gens paieront plus quand les marques s’engagent pour l’inclusion

Pourquoi une conception accessible et inclusive profite à tous les utilisateurs, pas seulement aux personnes handicapées

Si vous cherchez à optimiser votre présence en ligne, à améliorer la réputation de votre marque et à augmenter vos résultats en créant des expériences marketing et numériques plus inclusives, veuillez vous inscrire.

