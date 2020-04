Croissance et estimations pétrolières

L’estimation de la croissance économique présentée par le Trésor – entre (-) 3,9% et 0,1% – est similaire à celle attendue par certaines organisations comme Banorte – qui estime un taux de (-) 3,5% en 2020 – et Moody’s – de (- ) 3,7% -. Cependant, il s’attend à une croissance plus élevée que prévu par des banques telles que Bank of America – (-) 8,0% – et JP Morgan – (-) 7,0% -.

La croissance économique est essentielle aux recettes publiques et aux finances publiques, en partie parce que la perception des impôts dépend du niveau d’activité économique du pays.

Pourquoi le coronavirus a-t-il plongé le pétrole, le peso mexicain et les marchés boursiers mondiaux?

Les prévisions présentées par le ministère des Finances sont importantes car elles montrent les principes économiques que le gouvernement prend en considération pour son calcul des dépenses et des recettes publiques. Par conséquent, il est essentiel que les estimations soient aussi réalistes que possible, afin que la planification des finances publiques soit correcte et permette au gouvernement d’effectuer les dépenses les plus importantes pour le pays et sa population.

Dans des moments comme celui-ci, face à une crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement, il est difficile de faire des estimations entièrement précises, mais en même temps, il est important de planifier de manière adéquate afin de soutenir l’économie nationale, la la population et les entreprises du pays.

Note de l’éditeur: Mexique, comment ça va? enregistre en détail la croissance économique du pays. Suivez-les sur Twitter, Facebook et Instagram. Les opinions exprimées dans cette colonne correspondent exclusivement à l’auteur.

Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne d’opinion

.