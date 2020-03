Crypto baleines: pire semaine pour le marché de la crypto

Ce mois de mars a été un voyage de hauts et de bas dans tous les sens, avec la pire semaine pour le marché de la crypto de l’année. Nous pouvons le voir dans le cas des classiques, tels que Bitcoin ou Ethereum. Mais nous avons également constaté une préférence pour les pièces stables, ce qui nous permet de tirer quelques leçons. Ensuite, une énorme accumulation de Bitcoin a commencé.

Cependant, nous allons au résumé hebdomadaire de l’activité des crypto-baleines, puis à l’analyse.

Analyse de la pire semaine pour le marché de la cryptographie

15 mars: Bitcoin continue de décliner et les stablecoins sont le refuge

Au cours du 15 mars, les crypto-baleines ont mobilisé 13 160 BTC, à travers sept transactions. Parmi ceux-ci, quatre ont été confiés à des portefeuilles inconnus et les autres ont fini par être échangés. L’accumulation de cette crypto-monnaie était légèrement prédominante, mais les performances de Bitcoin étaient encore dans le rouge.

D’un autre côté, nous pourrions dire que les pièces stables étaient les préférées sur le marché des crypto-monnaies. Deux des transactions les plus importantes ce jour-là ont été l’une pour 17 millions de dollars et l’autre pour 5,5 millions de dollars, toutes deux vers des portefeuilles inconnus.

Cela est généralement perceptible dans des environnements où Bitcoin baisse énormément son prix, ou le marché financier est instable, et ces deux choses se sont produites en ce moment. Être le début de la pire semaine pour le marché de la cryptographie.

De plus, nous avons vu Huobi inventer le HUSD en grand nombre. Le total pour cette journée était de 4 138 811 HUSD, soit le même montant en dollars.

Enfin, pour cette journée, les crypto baleines ont également décidé d’accumuler des jetons USDC. Rien de plus et rien de moins que 81 000 000 USDC se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus. Le marché des crypto-monnaies a été dominé par l’achat de pièces stables.

16 mars: Crypto Whales acquiert plus de pièces stables

Le 16 mars, la frappe de Huobi par Huobi s’est poursuivie, comme le rapporte Whale Alert, donnant un total de 16 000 000 de nouveaux jetons. La gravure de cette même crypto-monnaie a également été observée, mais dans une proportion beaucoup plus faible.

Maintenant, si nous parlons de BUSD, l’histoire était différente, car ce jour-là, la tendance était aux ventes sur les échanges. Grâce à trois opérations différentes, les crypto-baleines ont apporté plus de 15 millions de cette crypto-monnaie à Binance.

En outre, au moins 18 transactions Bitcoin ont été enregistrées ce jour-là. 50% de ces opérations ont été réalisées à partir de portefeuilles inconnus vers des échanges, et le reste dans la direction opposée. Par conséquent, à cette époque, le marché au moins des crypto-baleines avait une tendance polarisée.

Autrement dit, certains ont profité pour accumuler en profitant du prix inférieur et d’autres ont essayé de changer leurs actifs pour d’autres crypto-monnaies plus stables. Le total échangé sur les échanges était de 9 403 BTC. Entre-temps, le total accumulé était d’environ 17 663 BTC.

Cependant, la devise la plus utilisée dans les échanges de ce jour était USDT. Une somme surprenante de 304.162.341 USDT se sont retrouvés sur divers échanges à travers 17 transactions.

De même, un total de 104 974 387 USDT s’est retrouvé dans des portefeuilles inconnus après au moins dix transactions du Trésor Tether, démontrant ainsi la forte demande de pièces stables.

17 mars: l’USDT comme refuge le plus puissant de la baleine crypto

Le 17 mars, selon Whale Alert, Huobi a frappé 7 000 000 HUSD. De même, la trésorerie de l’USDC est restée active avec un total de 5 840 815 USDC tout au long de la journée. Avec cela, nous démontrons que la demande de pièces stables a été ce qui a prévalu pendant une grande partie de cette semaine, ce qui a été critique pour les marchés financiers.

En outre, c’est le reflet de la pire semaine pour le marché de la cryptographie, ses principales devises perdant des investisseurs.

D’autres pièces stables également demandées sur le marché des crypto-monnaies étaient BUSD et PAX. Un équivalent de 18 772 966 $ a été frappé à partir du premier, et 16 428 751 $ à partir du second.

Cependant, le jackpot est allé à USDT. Au moins quinze transactions ont été effectuées à l’aide de cette crypto-monnaie. Par exemple, 110 000 000 USD ont été frappés, selon Whale Alert.

De plus, 45 927 887 USDT ont été acheminés vers des bourses telles que Binance ou Huobi. Pendant ce temps, l’accumulation de crypto-baleines était plus élevée, avec un total de 328 948 062 $ ciblant des portefeuilles inconnus. La transaction la plus notable a été une transaction de 227 863 569 $ (227 220 625 $) transférée d’OKEx.

Maintenant, en faisant une étude de la situation du Bitcoin pour cette journée, nous verrons que la tendance la plus importante et incontestée était celle du changement dans les échanges et la vente. À travers quatorze mouvements, les crypto-baleines ont apporté 27497 BTC à des échanges comme Binance, Bitfinex et OKEx.

18 mars: vente de Bitcoin, à plus petite échelle

Alors que nous approchons de la fin de la semaine, nous continuons ce jour à voir la frappe de jetons HUSD. Plus précisément, Huobi a frappé un total de 5 000 000 HUSD le 18 mars, selon Whale Alert. Dans ce même ordre d’idées, un total de 5 466 289 BUSD frappés par le Trésor PAX ont été rapportés.

Comme les jours précédents, l’USDT et le BTC étaient les plus utilisés, mais le stablecoin étant le préféré entre les deux. Au total, 152 205 927 USD ont été accumulés, dont la destination finale était des portefeuilles inconnus. Dans le même temps, 24 499 324 USDT ont été apportés aux échanges via quatre opérations.

À propos de Bitcoin, on peut dire que sur huit transferts, cinq ont été effectués à partir de portefeuilles inconnus vers des échanges. Ceux-ci ont totalisé un total de 14 227 BTC. Pendant ce temps, les trois autres ont totalisé un total de 2 982 BTC qui se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus.

19 mars: retour de l’accumulation de bitcoins par les crypto baleines

À ce jour, l’accumulation de pièces stables par les crypto-baleines s’est poursuivie, mais dans une moindre mesure que les jours précédents. Au moins dix grosses sommes d’argent ont été effectuées ce jour-là et sont allées dans des portefeuilles inconnus. À la fin de vendredi, un total de 147 534 461 $ accumulé par les crypto-baleines était comptabilisé.

Quant au Bitcoin, la tendance a radicalement changé vers une accumulation, car au moins 103384 BTC se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus à travers 21 transactions. Avec 14 d’entre eux pour un montant de 1000 BTC. De même, Whale Alert a signalé cinq opérations de portefeuilles inconnus aux échanges, totalisant 6 791 BTC. Cela a probablement influencé la légère dynamique haussière de Bitcoin ce jour.

Alors que la pire tendance de la semaine pour le marché de la cryptographie est en train de changer, elle devait fermer.

20 mars: chargement du Bitcoin

Jeudi dernier, la trésorerie PAX a frappé près de 7,3 millions de BUSD. Ce stablecoin était en forte demande au cours de la semaine. De plus, près de 10 millions de dollars ont été introduits à Binance à l’aide de cette crypto-monnaie et près de 14 millions ont été accumulés dans des portefeuilles inconnus ce seul jour.

De même, les crypto-baleines ont approfondi leur accumulation de Bitcoin avec 23 transactions, des échanges aux portefeuilles inconnus, ajoutant 27,578 BTC les uns aux autres. De plus, 11 391 BTC ont été échangés.

En revanche, nous avons assisté à la combustion de 6 544 511 USD et à l’accumulation de 31 500 000 USD tout au long de la journée. D’ici là, la monnaie prédominante était à nouveau le Bitcoin.

21 mars: Fin de semaine intéressante

Enfin, pour terminer la semaine, nous continuons de voir l’accumulation de Bitcoin, avec un total de 15 016 BTC destinés à des portefeuilles inconnus via six transactions. Contrairement aux jours précédents, c’est désormais l’USD qui est vendu ou échangé en bourse.

Plus précisément, 40 millions de dollars USDT se sont retrouvés dans des portefeuilles inconnus, mais 45 299 996 se sont retrouvés à Binance et Bitfinex via quatre mouvements de crypto baleines.

De cette façon, nous avons terminé la pire semaine pour le marché de la cryptographie, avec des hauts et des bas pour Bitcoin. Cependant, les pièces stables ont certainement brillé.

Analyse de la pire semaine du marché de la cryptographie

Au moment de la rédaction de ce rapport, Bitcoin se situe à environ 5 912,01 $, ce qui représente une baisse de 5,06% au cours des dernières 24 heures. Cependant, si nous regardons le graphique mensuel, nous verrons qu’il y a eu un léger élan haussier dans les jours qui ont suivi la chute profonde du 12 mars.

On estime que la raison de cette brève tendance à la hausse pour Bitcoin est motivée par les attentes de bénéfices, résultant de la volatilité accrue du marché des crypto-monnaies.

Et d’une certaine façon, les baleines cryptographiques s’attendaient à une rechute de Bitcoin à court terme, alors elles ont protégé leur argent en pièces stables. Dès que Bitcoin a recommencé à baisser, ils ont vendu les altcoins et accumulé Bitcoin.

Par exemple, les volumes d’échanges sur les échanges de crypto-monnaie ont augmenté le 19 mars. En combinant Coinbase, Bitstamp et Bitfinex, nous avons remarqué une augmentation de 19% du volume d’échange sur 24 heures, selon l’agrégateur de données CryptoCompare.

Graphique de variation du prix du Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies. Source: CoinDesk.

Maintenant, si nous parlons de pièces stables, nous verrons qu’elles semblent imperturbables pendant l’épidémie de COVID-19. Ses valeurs sont généralement liées aux monnaies fiduciaires, comme le dollar américain ou le yuan chinois, et plus récemment aux matières premières cotées en bourse comme l’or.

Ainsi, ils offrent un accès facile aux traders et aux investisseurs sur les marchés des crypto-monnaies et augmentent la liquidité qui prendrait autrement des jours à traiter via les canaux de paiement traditionnels. Par conséquent, il n’est pas surprenant que nous ayons vu comment pendant une grande partie de la semaine ceux-ci prédominaient dans les activités des crypto-baleines.

À quoi s’attendre à l’avenir?

Pour de nombreux investisseurs sur le marché des crypto-monnaies, plus il y a de volatilité, plus il y a d’occasions de gagner de l’argent. En outre, ils décident d’investir lorsque tout le monde panique, comme l’indique l’indice de peur et de cupidité.

En raison de tout ce qui s’est passé cette semaine, beaucoup ont remis en question la promesse de Bitcoin d’être un “refuge” des crises mondiales. Cependant, les crypto-baleines ont montré une tendance à s’accumuler ces jours-ci.

Cette accumulation de Bitcoin peut être due à l’espoir que cette crypto-monnaie augmentera à nouveau en raison d’autres facteurs, tels que la réduction de moitié et le montant de la monnaie fiduciaire qui est injecté sur le marché par les gouvernements du monde entier.

Nous devrons attendre et nous tenir au courant de l’opinion des experts, car il s’agit d’un terrain incertain pour presque tous les actifs du marché.

