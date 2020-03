Crypto Gazette apporte un cadeau passionnant aux amateurs de crypto

30 mars 2020, Londres, Royaume-Uni: Une crise économique peut frapper à tout moment, et le dernier événement du cygne noir auquel nous sommes entrés en est la meilleure preuve. Un événement aussi imprévisible et imprévu a malheureusement des conséquences désastreuses et les gens doivent se préparer à des temps sombres.

Heureusement, l’industrie émergente de la blockchain perturbatrice a un énorme potentiel, et avec les actifs numériques, elle peut révolutionner l’avenir financier et plus encore. Le bitcoin et la crypto sont une nouvelle technologie qui n’a pas encore atteint une large adoption, mais est sur cette voie.

Le bitcoin et la technologie qui alimente la cryptographie sont nés d’un ralentissement économique et les actifs numériques sont conçus pour résister à l’effondrement des monnaies fiduciaires. La crypto est considérée comme un havre de sécurité et une fuite vers la sécurité pour que les capitaux affluent de nos jours.

Avantages des portefeuilles froids

La publication en ligne Crypto Gazette destinée aux passionnés de l’industrie de la cryptographie prépare un excellent cadeau pour ses lecteurs fin avril. Dix fans chanceux de crypto-monnaie recevront un portefeuille froid Ledger Nano X pour stocker leurs actifs numériques.

La guerre entre les portefeuilles chauds et froids est sans fin dans la communauté crypto, mais la conclusion est toujours la même: les portefeuilles froids sont définitivement supérieurs aux portefeuilles chauds en termes de sécurité et de fonctionnalités les plus essentielles.

Les portefeuilles froids sont des appareils physiques qui stockent des actifs numériques et l’un de leurs principaux avantages est qu’ils sont complètement à l’abri des pirates et de toutes sortes de regards indiscrets. Ledger Nano X est le meilleur appareil du genre sur le marché et leader de l’espace crypto en termes de sécurité et de protection.

Contrairement aux portefeuilles chauds, qui sont les plus vulnérables au monde, les portefeuilles froids ont la réputation d’être impénétrables. Vos codes ne se trouvent nulle part ailleurs que dans le petit appareil et cela offre une sensation massive de tranquillité et de sécurité.

Gagnez un Ledger Nano X avec Crypto Gazette

Crypto Gazette offre aux lecteurs une opportunité incroyable en donnant dix portefeuilles froids et tous les fans intéressés doivent faire est de suivre quelques étapes simples pour devenir les heureux gagnants d’un Ledger Nano X.

Voici les trois étapes directes nécessaires pour participer au concours:

Tweetez sur le concours sur Twitter

Suivez Crypto Gazette sur Twitter

Enregistrez votre email

C’est tout ce que les utilisateurs devront faire pour avoir la chance de devenir un heureux gagnant.

«Nous distribuons 10 Ledger Nano X. Le gagnant sera choisi au hasard par e-mail une fois qu’il aura confirmé avoir tweeté, suivi et souscrit. Le plus important est que nous ayons besoin de votre e-mail pour vous informer si vous avez gagné ou non », écrit-il Crypto Gazette sur le site officiel.

Parmi les avantages que Ledger Nano X offre aux utilisateurs sont les suivants:

Bénéficiez du plus haut niveau de protection pour plus de 1 000 actifs numériques

Sécurité à la pointe de la technologie

Stockez jusqu’à 100 applications

Disponibilité de Bluetooth qui permet une utilisation mobile via les smartphones

Saisissez cette opportunité unique de gagner un Ledger Nano X qui garantira que votre crypto reste là où il devrait – en toute sécurité sous votre contrôle total.

À propos de la Crypto Gazette

Crypto Gazette est un site Web avec des nouvelles diffusées sur les pauses, accompagnées de commentaires analytiques sur les principaux événements politiques et économiques sur les marchés financiers, les cours des actions et les taux de change. La plateforme est un site Web approuvé par Google News qui publie les dernières nouvelles sur les crypto-monnaies et la blockchain. Les principales caractéristiques qui décrivent la plate-forme sont la transparence, une collaboration étroite, la concentration sur les résultats et un traitement transparent des données.

À propos de Ledger Nano X

Le portefeuille de matériel de niveau supérieur; Gérez vos crypto-monnaies en toute sécurité où que vous alliez. Le Ledger Nano X allie facilité d’utilisation et flexibilité tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité cryptographique.

Site Web de CryptoGazette: www.cryptogazette.com

Suivez CryptoGazette sur Facebook: www.facebook.com/cryptogazettenews/?ref=py_c

Restez à jour avec CryptoGazette sur Twitter: https://twitter.com/cryptogazette

Contact avec les médias

Nom: James Challis.

Courrier électronique: [email protected]

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.