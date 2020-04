Crypto News de la semaine: les fonds sont retournés à Lendf.Me, extorsion au Chili et en Espagne

La plate-forme chinoise de financement décentralisé (DeFi) pour les prêts, Lendf.Me, a subi une attaque dans la nuit du 18 avril. Les pirates ont volé environ 25 millions de dollars de crypto-monnaie. Cependant, le matin du 20 avril, les assaillants ont restitué une partie des fonds volés, après avoir mené des négociations.

Pendant ce temps, la principale crypto-monnaie cette semaine a enregistré une croissance moyenne de 7,16%. Au moment de la rédaction de cet article, la BTC se négocie à 7 809 $, comme le reflète le prix du marché pour l’Amérique latine et l’Espagne, selon le calculateur de prix de CryptoNews.

Avec CryptoNews, Les parties prenantes peuvent rester à jour sur les changements des prix du marché du bitcoin, de l’éther, du bitcoin cash et du litecoin, par rapport à leur monnaie locale. Pour ce faire, vous pouvez visiter la section Mercado Latino, qui dispose d’un calculateur de prix pour effectuer des conversions rapidement et facilement vers votre devise nationale.

Mindao Yang, PDG de la fondation dForce – organisation derrière Lendf.Me – a déclaré dans un article de blog sur Medium que avait commencé à négocier avec le pirate ou les personnes impliquées dans l’attaque perpétrée le 18 avril contre la plate-forme. Les pirates informatiques se seraient retrouvés perdus, après que plusieurs maisons de change et opérateurs de crypto-monnaie aient mis les fonds sur liste noire, ce qui les aurait empêchés de gérer leur capital volé.La brigade de cybercriminalité de la police d’investigation chilienne (PDI) a alerté les utilisateurs d’une arnaque effectuée par e-mail demandant des rançons en bitcoins. Pendant ce temps, la Garde civile espagnole émet un avertissement similaire concernant une campagne d’extorsion sexuelle (extorsion) en ligne, où les cybercriminels demandent des crypto-monnaies comme paiement pour ne pas publier de photos et vidéos sexuelles de la victime. Toujours au Pérou, les escrocs se sont consacrés à se faire passer pour le président de ce pays, Martín Vizcarra, pour inciter les utilisateurs à investir dans le bitcoin, et ainsi voler les données personnelles des utilisateurs d’Internet, EOS Ecosystem, une application de portefeuille qui a promis des avantages élevés pour les dépôts EOS des utilisateurs ont fermé la plate-forme et ses créateurs semblent avoir fui avec environ 52 millions de dollars des fonds des utilisateurs, selon les rapports locaux. Le lundi 20 avril, les investisseurs ont signalé qu’ils n’étaient pas en mesure d’accéder à leurs comptes via l’application EOS Ecosystem.La vitesse de traitement du réseau Bitcoin (hashrate) a atteint des valeurs record à l’approche du troisième Bitcoin. . Cependant, la dernière génération d’équipements miniers est monopolisée par le marché chinois. À cet égard, Alejandro De La Torre, vice-président du pool minier Poolin, a expliqué que le taux de hachage devrait diminuer. Il coïncide avec l’avis de plusieurs professionnels de l’industrie, ceux qui estiment une baisse allant de 13% à 60%.L’homme d’affaires Robert Kiyosaki, auteur du best-seller “Rich papa, pauvre papa”, a continué de s’exprimer en faveur du bitcoin. Pour l’homme d’affaires, le bitcoin est une “assurance” face à la crise financière actuelle. Selon Kiyosaki, le dollar se meurt et les autorités financières comme la Réserve fédérale et le Département du Trésor des États-Unis sont «totalement corrompues».

Héctor Cárdenas et Iván Gómez présentent une nouvelle édition du programme audiovisuel dédié à l’analyse des principales nouvelles de l’écosystème. Dans cet épisode, ils nous parlent de la fermeture et de la réouverture possible de Purse. Ils discutent également de la façon dont Bitcoin résiste à la chute du pétrole, de sa comparaison avec l’or et du marché boursier, et de l’opinion de Robert Kiyosaki sur Bitcoin.

Si vous souhaitez connaître la signification de divers mots de la terminologie du monde de la cryptographie, vous pouvez les consulter dans le vaste glossaire de CryptoNews.

Porte-sac: Cela fait référence à un investisseur qui possède encore un actif cryptographique après un schéma de Pump and Dump, ou qui possède un portefeuille cryptographique avec des perspectives de croissance minimales.

Pour commencer à échanger, vous devez obtenir les informations les plus détaillées sur les crypto-monnaies ou les jetons et leur comportement sur le marché. CoinMarketCap est un site Web de référence dans l’écosystème de la cryptographie qui propose plusieurs indicateurs pour suivre des dizaines de projets.