Crypto News de la semaine: nouveau record de hachage de Bitcoin et fermeture du sac à main

Faits saillants:

Le nombre d’adresses avec un solde d’au moins 1 bitcoin atteint un nouveau maximum historique.

La plateforme Purse, pour les achats sur Amazon avec bitcoin, ferme ses opérations.

La réduction de moitié de Bitcoin se rapproche. Il s’agit de l’un des événements écosystémiques les plus attendus de 2020. Le mécanisme divisera par deux la récompense par bloc miné, un événement qui affectera l’industrie minière et pourrait influencer le prix du bitcoin. Pour cette raison, la communauté se prépare pour l’événement.

Pendant ce temps, la principale crypto-monnaie cette semaine a enregistré une croissance moyenne de 1,26%. Au moment d’écrire ces lignes, la CTB se négocie à 7450 $, comme le reflète le prix du marché pour l’Amérique latine et l’Espagne, selon le calculateur de prix de CryptoNews.

Ce sont les nouvelles les plus marquantes:

La réduction de moitié de Bitcoin est prévue pour le 12 mai, à environ 21:11:36 UTC, selon le site Web qui porte son décompte. Le mécanisme sera activé lorsque Bitcoin atteindra la hauteur du bloc 630 000, comme programmé dans le code de la blockchain. Avant l’événement, cette semaine le hashrate est venu très près de battre un nouveau record, après que le réseau ait atteint un taux de 145 EH / s le 14 avril, ce qui pourrait indiquer l’introduction de nouveaux mineurs, Purse, la plateforme d’achats sur Amazon utilisant des crypto-monnaies, a annoncé jeudi 16 avril la cessation de ses opérations. À partir de ce même jour, l’ouverture de nouveaux comptes dans le système a été désactivée, selon l’entreprise par le biais d’un communiqué. La raison de cette décision est due à problèmes commerciaux et faible rentabilité, selon les déclarations faites par Eduardo Gómez, chef du support, à Criptonoticias. Les opérateurs de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Mexique et du Pérou Ils ne pourront plus acquérir de bitcoins ou de crypto-monnaies avec des cartes bancaires à la maison d’échange de Binance. La société a indiqué dans un communiqué avoir mis à jour sa liste de pays éligibles à la commercialisation via cette méthode. La mesure comprenait également 16 autres pays en Afrique et en Asie.Le nombre d’adresses qui ont un solde d’au moins 1 bitcoin a atteint son maximum historique en mars, selon les données publiées par la plateforme de surveillance de l’écosystème de la blockchain, Glassnode. La ligne ascendante du graphique du fournisseur de données montre que près de 800 000 comptes ont actuellement un BTC Après la première réduction de moitié des récompenses minières dans Bitcoin Cash et Bitcoin Cash Satoshi’s Vision (Bitcoon SV), les coûts d’une hypothétique attaque de 51% sur les deux réseaux ont considérablement diminué. Dans les deux cas, serait possible avec moins de 13 000 USD. Plus précisément, une attaque contre Bitcoin Cash coûterait 11806 $, tandis que l’attaque de Bitcoin SV coûterait environ 4647 $.

Bug Bounty (programme de récompenses): Il s’agit d’une récompense économique destinée notamment aux programmeurs qui parviennent à trouver des erreurs dans le code de certains logiciels. Il est très courant que Bug Bounty soit proposé dans le monde des crypto-monnaies.

