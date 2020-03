Crypto pendant COVID-19: Comment le Bitcoin s’en sort-il?

Au fil des secondes, COVID-19 continue de faire des ravages à un rythme alarmant, affectant des millions de personnes dans le monde. Afin de juguler l’infection, des mesures de quarantaine ont été prises. Les gens s’enferment à l’intérieur de leurs maisons et des établissements proches. Le monde connaît une perturbation majeure des activités économiques. Au milieu de ce chaos financier, comment Bitcoin (BTC) et le monde de la cryptographie sont-ils maintenus pendant COVID-19?

Crypto pendant COVID-19

Il faut se rappeler que, les dégâts sont énormes par COVID-19, a même conduit l’OMS à le déclarer une pandémie.

Depuis 2010, Bitcoin a pris l’initiative et introduit le monde des crypto-monnaies sur le marché financier. Les soi-disant «croyants au Bitcoin» sont montés en flèche alors que de plus en plus d’investisseurs se sont appuyés sur la CTB comme substitut possible plus rapide et plus sûr au système de monnaie fiduciaire.

En dépit d’être sur un terrain volatil, nous avons vu le BTC culminer à près de 20000 $ en 2017, avant de sauter sur des montagnes russes dans les années suivantes.

BTC pendant COVID-19

Une fois de plus, Bitcoin a trébuché alors qu’il était sur le point d’atteindre de nouveaux sommets. Alors que la panique s’est produite lors de la pandémie de coronavirus au début de cette année, la CTB est tombée à 8 000 $. Puis, le 20 mars, la BTC a de nouveau augmenté à près de 7 000 $ contre 4 000 $ le 16 mars, soit une augmentation de 75% en 4 jours. C’est vraiment une période volatile pour Bitcoin. Mais, la circonstance affecte-t-elle le mauvais de cette crypto?.

Les marchés financiers subissant de lourdes pertes à travers le monde, les banques centrales injecteront des liquidités sur les marchés, susceptibles de dégonfler la valeur de la monnaie fiduciaire.

D’un autre côté, Bitcion a une offre limitée et peut maintenir sa valeur alors que les valeurs de la monnaie fiduciaire chutent en raison de l’inflation.

Bitcoin guide la cryptographie pendant COVID-19

Les gens préfèrent également les formes numériques d’échange financier en raison de mesures de blocage. Banca Sella, l’une des principales banques en Italie, a commencé à offrir des services de négociation BTC afin que les citoyens puissent reprendre les transactions financières, comme effectuer des paiements ou transférer des fonds internationaux au milieu de la fermeture nationale. C’est une grande étape pour l’adoption massive du Bitcoin en Italie.

Volume de recherche de «acheter Bitcoin» au cours des 90 derniers jours, Google Trends.

Alors que les prix des crypto-monnaies sont généralement bas en ces temps difficiles, les statistiques montrent que les investisseurs achètent en fait plus de Bitcoin plutôt que de vendre leurs actifs. Selon les statistiques de Google Trends et Twitter, les gens cherchent à acheter du BTC maintenant. En fait, les échanges de crypto-monnaie ont vu une augmentation des nouveaux comptes et des journaux de trafic.

Réflexion finale

Dans la tourmente mondiale actuelle, le Coronavirus semble être le plus grand défi pour Bitcoin jusqu’à présent, mais cela pourrait également être une opportunité pour le monde de la crypto-monnaie de faire ses preuves.

C’est maintenant le moment idéal pour vous renseigner sur la cryptographie. Chez PrimeBit, vous pouvez maximiser votre potentiel de gains sans investir beaucoup. Il offre un effet de levier jusqu’à 200 fois dans le commerce, le plus élevé disponible sur le marché.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le