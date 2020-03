CryptoNews de la semaine: l’Inde élimine l’interdiction du commerce des crypto-monnaies

Faits saillants:

Le tribunal de commerce de Nanterre en France reconnaît le bitcoin comme monnaie légale.

L’autorité de surveillance allemande déclare les crypto-monnaies comme des instruments financiers.

Parmi les informations les plus remarquables de cette semaine, figure la récente décision de la Cour suprême de l’Inde, qui a supprimé l’interdiction de commercialisation des crypto-monnaies dans ce pays, imposée par une ordonnance de la Reserve Bank of India ( RBI) en avril 2018. Pendant ce temps, en Allemagne, l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a publié des directives concernant les crypto-monnaies.

Au cours de ces sept jours, le bitcoin (BTC) a enregistré une nouvelle augmentation de son prix qui a conduit la crypto-monnaie à dépasser 9000 $. Cependant, une nouvelle baisse est observée depuis le 7 mars, portant sa valeur en dessous de 8 000 USD. Au moment de la rédaction de cet article, le BTC est coté à 7 947 USD, tel que reflété dans le prix du marché de l’Amérique latine et de l’Espagne, selon le calculateur de prix de CriptoNoticias.

Ce sont les nouvelles les plus marquantes:

Dans un verdict de 180 pages, la Cour suprême de l’Inde a déclaré que l’interdiction de la commercialisation des monnaies numériques n’était pas proportionnelle et que la même banque centrale (RBI) n’avait constaté aucun impact négatif ou dommage causé par les activités des maisons de change de crypto-monnaie, suite à l’application de la 5e directive de l’Union européenne contre le blanchiment d’argent (5AMDL) annoncée à Plus tôt cette année, l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) classe désormais tous les actifs numériques en tant qu’instruments financiers. Le document décrit les différences entre certains actifs numériques et classe certains jetons comme des «investissements», d’autres comme des «titres et investissements» et d’autres comme des «titres». Le Bitcoin est désormais qualifié de monnaie légale en France après la création de la crypto-monnaie pionnière. reconnu par le Tribunal de Commerce de Nanterre, en tant qu’actif incorporel, fongible, légal et échangeable, tout comme la monnaie fiduciaire. Sur le territoire français, il est prévu qu’à partir de la décision du 26 février, les transactions reprendront et la liquidité de BTC s’améliorera. Un groupe de maisons de change et Steemit ont pris le contrôle de la blockchain Steem après utiliser les fonds de ses utilisateurs pour remplacer 20 des 21 délégués ou des témoins dans votre système de gouvernance. La communauté Steem et les chiffres du crypto-écosystème ont dénoncé la situation. Suite au rachat du réseau Steem, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a annoncé le retrait du vote critiqué. Justin Sun, fondateur de Tron et propriétaire de Poloniex, qui serait à l’origine du compte d’utilisateur @ dev365, a également décidé de retirer ses votes.Le Département d’État américain a averti que toutes les opérations effectuées par des personnes ou des sociétés de ce Pays avec «l’ancien régime de Nicolás Maduro ou PDVSA» sont passibles de sanctions, que ces transactions soient effectuées avec des pétros, des crypto-monnaies telles que le bitcoin ou tout autre jeton numérique. Une nouvelle application en ligne appelée «Bitcoin Price Map» affiche une carte globale avec les différents taux de change de la crypto-monnaie. Permet donc de savoir, par exemple, que Le pays latin où le bitcoin a le prix le plus élevé est l’Argentine, tandis que la Colombie a le taux de change le plus bas.

Bug Bounty (programme de récompenses): Il s’agit d’une récompense économique destinée principalement aux programmeurs qui parviennent à trouver des erreurs dans le code de certains logiciels. Il est très courant que Bug Bounty soit proposé dans le monde des crypto-monnaies.

