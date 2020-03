CUPRA dévoile la CUPRA e-Racer, 100% électrique, et la CUPRA León TCR

CUPRA a présenté sa nouvelle génération de véhicules développés pour les circuits: la CUPRA e-Racer, 100% électrique, et la CUPRA León Competition racing tourism.

Ces deux véhicules de course apportent une nouvelle dimension à leurs terrains de compétition respectifs et incarnent les valeurs de la marque CUPRA, prête à se battre pour la victoire sur tous les circuits.

La propulsion électrique de la CUPRA e-Racer est à la base de la stratégie de compétition de CUPRA, et les ingénieurs de la marque ont développé la première voiture de course 100% électrique, préparée pour le nouveau championnat E-TCR.

Le CUPRA e-Racer est un véhicule de course développé pour redéfinir la compétition. Il génère une puissance maximale combinée de 680 ch (500 kW) et offre 960 Nm de couple maximal, grâce à sa batterie de refroidissement liquide de 65 kWh et ses quatre moteurs électriques situés sur l’essieu arrière. La CUPRA e-Racer intègre un système de contrôle vectoriel du couple dirigé vers l’essieu arrière, qui adapte le couple entre la roue intérieure et la roue extérieure à la courbe, pour offrir des performances maximales à tout moment.

CUPRA e-Racer

Le CUPRA e-Racer a été conçu pour faire passer l’expérience de la compétition au niveau supérieur. L’aérodynamique, les performances et la conception façonnent le modèle de compétition électrique, qui a été développé pour que l’air circule plus en douceur à travers la carrosserie du véhicule et améliore ainsi ses performances et son comportement.

Il a une apparence plus sportive en abaissant la hauteur du corps, ainsi qu’en élargissant ses passages de roue. L’avant a une résistance aérodynamique minimale, améliore la circulation d’air en générant un rideau au-dessus du logo CUPRA (en l’absence de calandre avant), et grâce à une conception innovante de ses pare-chocs et capot. De plus, les panneaux latéraux intégrés facilitent la circulation de l’air le long du corps. Le travail le plus ardu a peut-être été le placement des batteries sur tout le fond plat de la CUPRA e-Racer, permettant ainsi d’atteindre un centre de gravité extraordinairement bas.

En 2021, le nouveau championnat E-TCR entre en scène, une compétition spécialement conçue pour les voitures de course électriques. Le nouveau format, la durée de la course et les nouveaux défis pour les pilotes, les équipes et les fans, mettront en évidence les différences présentées par les compétitions de course électrique, dans lesquelles l’intensité et l’émotion générées par cette technologie seront évidentes .

Concours CUPRA León

La Cupra León Competition a été conçue pour concourir à la fois aux championnats du monde TCR et aux courses d’endurance.

La nouvelle CUPRA León est la base de la compétition León, qui renforce le lien entre l’asphalte et la piste, et comprend des améliorations aérodynamiques dans la conception de la carrosserie, ce qui lui permet d’améliorer le flux d’air et d’augmenter la charge aérodynamique. Il a une géométrie de châssis conçue spécifiquement pour le modèle, ce qui réduit le poids, offre une rigidité et permet une plus grande personnalisation pour chaque équipe et pilote. Ainsi, il a des composants plus légers et une distribution de poids plus équitable et efficace.

L’essence de cette voiture de course est un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres, qui offre 340 ch (250 kW) à 6800 tr / min et un couple maximal de 410 Nm dans presque toute la plage de régime du moteur. Associée à une transmission de compétition séquentielle à six rapports, elle peut accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 4,5 secondes et offre une vitesse maximale de 260 km / h.

Le châssis peut être adapté aux conditions de chaque course, ce qui est un avantage pour les équipes à chaque occasion. La compétition CUPRA León comprend une architecture de suspension avant de type McPherson, qui permet de régler la hauteur, l’angle d’inclinaison, la convergence, l’angle d’avance verticale, l’angle Ackermann et la largeur de la voie. De plus, la suspension arrière est de type multibrazo indépendant, et permet de modifier la hauteur, l’angle d’inclinaison, la convergence et la largeur des chenilles. Il a également été conçu pour installer et modifier les arceaux de sécurité avant et arrière.

Avant même sa présentation mondiale, la Compétition CUPRA León était déjà une référence: c’était la première voiture de course à proposer une pré-réservation en ligne, qui a débuté fin 2019. Toutes les voitures de course avec réservation préalable seront livrées exclusivement au nouveau siège de la CUPRA en avril 2020.

CUPRA est au centre des compétitions TCR et ETCR, avec des véhicules spécifiquement développés pour concourir dans les deux catégories.

La présentation mondiale de CUPRA e-Racer et de CUPRA León Competition coïncide avec l’inauguration de CUPRA Garage, le nouveau siège de CUPRA.

