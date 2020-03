CUPRA présente le nouveau Formentor

CUPRA a présenté son nouveau SUV Coupé haute performance qui combine l’ADN de la marque, avec des technologies de pointe, un design extérieur éblouissant et captivant, un intérieur confortable pour le conducteur et les passagers, et des options mécaniques très avancées et hautes performances.

CUPRA Formentor est le premier véhicule conçu exclusivement pour CUPRA, et il doit son nom à l’extrémité la plus belle et sauvage de Majorque, dans les îles Baléares.

Les rochers de Cape Formentor, sculptés par le vent, ont inspiré l’équipe de conception pour créer les blisters latéraux du corps, qui offrent dynamisme et sensation de mouvement, et soulignent l’émotion que leur design dégage.

Sa carrosserie bicolore est une évocation d’un SUV robuste, mais le design de la CUPRA Formentor utilise cette technique esthétique pour alléger la silhouette du véhicule.

Le Formentor CUPRA mesure 4 450 mm de long et 1 839 mm de large. Sa hauteur de 1511 mm offre un espace intérieur digne de mention pour tous les passagers, qui, combiné à une bataille de 2680 mm, offre un espace nettement plus large dans la zone des sièges arrière, et un coffre d’une capacité de 450 litres Avec des formes très régulières.

Formentor est disponible avec une large gamme de couleurs: en plus des quatre couleurs métalliques et douces – Urban Silver, Midnight Black, Magnetic Tech ou Candy White -, il sera également proposé en trois couleurs spéciales – Grey Graphene Grey, Dark Camouflage et Red Desire -, et en deux options de peinture mate – Blue Petrol Matt et Magnetic Tech Matt -, qui confèrent au modèle un haut niveau de personnalité et d’élégance.

Le design extérieur unique de CUPRA Formentor s’intègre parfaitement avec son intérieur de haute qualité, qui offre un sentiment de modernité et de sportivité archétypale de CUPRA, en ligne avec ses valeurs. Les occupants de CUPRA Formentor seront surpris avant même de monter sur le modèle, par la lumière de bienvenue projetée au sol, à côté des portes d’entrée et, une fois à l’intérieur, par les finitions de haute qualité, les détails en couleur cuivre et les améliorations dans Aluminium foncé, conçu et conçu pour générer une sensation enveloppante, confortable et très spéciale.

CUPRA Formentor présente un écran panoramique flottant sur le tableau de bord de 30,5 cm (12 ”), avec des fonctions de navigation avec connexion en ligne. Cette technologie permet une source de fonctionnalité et de connectivité presque inaccessible à tout moment pour les occupants, réduisant également le nombre de boutons. Il intègre également le tableau de bord Digital Cockpit, qui présente toutes les informations nécessaires juste en face du conducteur, qui peut également profiter du volant multifonction nouvellement conçu, qui intègre le bouton d’alimentation du moteur et le

Sélecteur de mode de conduite CUPRA.

Le CUPRA Formentor sera disponible à son lancement avec deux unités de puissance haute performance, conçues pour générer une expérience de conduite unique. Au sommet de la gamme se trouve le moteur essence TSI de 2 litres, à injection directe et turbocompresseur, qui offre une puissance maximale de 310 ch (228 kW) et un couple de 400 Nm. De même, CUPRA Formentor regarde vers l’avenir et accélère la transition vers l’électrification, en intégrant la technologie hybride plug-in PHEV. Le moteur essence 1.4 TSI développe 150 ch (110 kW), qui est combiné avec le moteur électrique 115 ch (85 kW) avec une batterie lithium-ion d’une capacité de 13 kWh. Ainsi, CUPRA Formentor réalise les bénéfices attendus par le client, dans le respect du respect de l’environnement. En effet, cette unité de puissance offre une puissance totale combinée de 245 ch (180 kW) et un couple maximal de 400 Nm, et dispose d’une autonomie en mode exclusivement électrique d’environ 50 km, selon le cycle WLTP.

Les deux options mécaniques de CUPRA Formentor bénéficient de la transmission automatique du double embrayage DSG, qui permet une transition des vitesses plus définie, douce et rapide.

Les livraisons du modèle en Europe débuteront au dernier trimestre 2020.

